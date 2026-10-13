Bị Viking cầm hòa nghẹt thở, Bayern München lỡ cơ hội bứt phá tại Champions League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Viking 3-3 Bayern München: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Viking3 - 3Bayern MünchenKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Viking tiếp đón Bayern München.

2'Bất ngờ sớm, Gianni Stensness mở tỷ số cho Viking

Ngay ở phút 2, Gianni Stensness đã đưa Viking vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công chớp nhoáng. Khởi đầu như mơ trên sân SR-Bank Arena giúp đội chủ nhà tạo nên bất ngờ lớn trước đối thủ mạnh Bayern München.

13'Bayern dồn ép tìm bàn gỡ

Sau bàn mở tỷ số của Viking, Bayern München đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và áp đảo hoàn toàn với thời lượng cầm bóng lên tới 16% - 84%. Đại diện nước Đức đã tung ra tổng cộng 1 - 4 pha dứt điểm, nhưng đội chủ nhà vẫn đang kiên cường bảo toàn cách biệt mong manh.

26'Bayern München dồn ép tìm bàn gỡ

Dù đang bị dẫn 1-0, Bayern München tạo ra sức ép nghẹt thở với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 79% so với 21% của Viking. Đội bóng nước Đức liên tục bắn phá với số pha dứt điểm vượt trội 9 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 7 quả phạt góc, buộc hàng thủ đội chủ nhà phải gồng mình chống đỡ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

38'Peter Christiansen nhân đôi cách biệt cho Viking

Bất ngờ tiếp tục xảy ra tại SR-Bank Arena khi Peter Christiansen lập công ở phút 38, nâng tỷ số lên 2-0 cho Viking. Dù cầm bóng lép vế với 27% - 73% trước Bayern München, đội chủ nhà đang tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả để gia tăng cách biệt.

39'Bayern dồn ép nhưng Viking giữ lợi thế

Tiến gần về cuối hiệp một, Bayern München gia tăng sức ép nghẹt thở với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 73% cùng 12 cú dứt điểm. Dẫu vậy, Viking vẫn thi đấu vô cùng hiệu quả để duy trì cách biệt 2-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ, trong bối cảnh các vị khách đã thực hiện tới 7 quả phạt góc nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ.

45'Bayern München tăng cường hàng công với Alphonso Davies

Phút 45, Bayern München thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Alphonso Davies được tung vào sân để thay thế Nathaniel Brown. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trước Viking, đại diện nước Đức kỳ vọng tốc độ của hậu vệ người Canada sẽ tạo ra đột biến nơi hành lang cánh.

45'Bayern München thay người ở hàng thủ

Phút 45', Bayern München thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Dayot Upamecano được tung vào sân thay cho Jonathan Tah. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trước giờ nghỉ giải lao, đại diện nước Đức rõ ràng cần chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự để ngăn chặn thêm những đòn phản công từ phía đội chủ nhà.

45'Bayern München thay người cuối hiệp một

Phút 45, Bayern München quyết định làm mới đội hình khi Ismael Saibari được tung vào sân thế chỗ Lennart Karl. Đang bị dẫn 0-2 dù kiểm soát bóng tới 73%, đội khách buộc phải sớm đưa ra sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc cho hàng công.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'Konrad Laimer nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 52, Konrad Laimer bên phía Bayern München phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống mất bình tĩnh này diễn ra trong bối cảnh đội khách vẫn đang gặp rất nhiều bế tắc khi bị Viking dẫn trước 2-0.

52'VAR can thiệp, Bayern München được hưởng phạt đền

Phút 52, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính thức công nhận một quả phạt đền dành cho Bayern München sau tình huống liên quan đến Konrad Laimer. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đại diện nước Đức tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt khi đang bị dẫn 2-0 trên sân SR-Bank Arena.

52'Bayern München dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 52, Bayern München vẫn áp đảo hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 26% - 74% và liên tục bắn phá với tổng số pha dứt điểm vượt trội 3 - 14. Dẫu vậy, Viking đang tổ chức phòng ngự kiên cường và tận dụng cơ hội cực tốt để duy trì cách biệt dẫn 2-0.

53'Kristoffer Haugen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 53, đến lượt Kristoffer Haugen bên phía Viking phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-0, đội chủ nhà vẫn phải chịu sức ép liên tục trước nỗ lực dâng cao của Bayern München.

54'Harry Kane đá phạt đền rút ngắn cách biệt 1-2

Phút 54, Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Bayern München. Bàn thắng quan trọng này thắp lại hy vọng cho đại diện nước Đức sau khi phải nhận liên tiếp hai bàn thua từ sớm trên sân SR-Bank Arena.

59'Viking điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 59, Viking thực hiện quyền thay người khi Jesper Daland được tung vào sân để thế chỗ cho Kristoffer Haugen. Đội chủ nhà cần làm mới nhân sự nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép từ đối thủ.

60'Harry Kane gỡ hòa 2-2 cho Bayern München

Phút 60, Harry Kane tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng quý giá, giúp Bayern München san bằng tỷ số 2-2. Sức ép nghẹt thở với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 74% cuối cùng đã đem lại kết quả cho đại diện nước Đức, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

65'Bayern München gia tăng sức ép nghẹt thở

Bước sang phút 65, Bayern München hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 74% so với 26% của Viking. Đại diện nước Đức dồn ép nghẹt thở khi tung ra tới 21 pha dứt điểm (chủ nhà chỉ có 3) và hưởng 12 quả phạt góc, song tỷ số vẫn đang giữ ở mức cân bằng 2-2.

67'Jesper Daland nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 67, trung vệ Jesper Daland bên phía Viking phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống thiếu kiềm chế này phản ánh rõ sức ép tâm lý mà đội chủ nhà đang phải gánh chịu sau khi để Bayern München gỡ hòa 2-2.

68'Ismael Saibari nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ismael Saibari của Bayern München sau một pha phạm lỗi. Sức nóng trên sân SR-Bank Arena đang tăng lên rõ rệt khi tỷ số đang là 2-2 và đôi bên liên tục phải nhận án phạt từ trọng tài.

71'Luis Díaz đưa Bayern München ngược dòng dẫn 3-2

Phút 71, nhận đường kiến tạo từ Konrad Laimer, Luis Díaz dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-3 cho Bayern München. Bàn thắng này giúp đại diện nước Đức hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng sau khi đã bị dẫn trước hai bàn từ sớm.

72'Viking điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 72, Viking quyết định đưa Herman Haugen vào sân để thế chỗ Henrik Bjørdal. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa để đối thủ dẫn ngược 2-3 trên sân SR-Bank Arena.

73'Michael Olise phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Michael Olise sau một tình huống phạm lỗi. Vừa lội ngược dòng dẫn 2-3 chỉ ít phút trước đó, các cầu thủ Bayern München đang chơi rất quyết liệt nhằm bảo toàn lợi thế mong manh trên sân khách.

73'Michael Olise nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 73, Bayern München chịu tổn thất lớn khi Michael Olise phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dù vừa lội ngược dòng dẫn 2-3 sau khi bị dẫn trước hai bàn, đại diện nước Đức giờ đây sẽ phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

76'Bayern München củng cố phòng ngự sau thẻ đỏ

Phút 76, Bayern München thực hiện sự thay đổi người khi Josip Stanišić được tung vào sân thế chỗ Luis Díaz. Trong bối cảnh vừa mất người và đang dẫn trước 2-3, sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm giúp đội khách gia cố hàng thủ để bảo toàn lợi thế mong manh.

77'Bayern München áp đảo toàn diện

Bước sang phút 77, Bayern München hoàn toàn làm chủ trận địa khi nắm giữ tới 73% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 3 - 23. Lợi thế phạt góc 2 - 15 phản ánh sức ép nghẹt thở mà đại diện nước Đức tạo ra, buộc Viking phải lùi sâu đội hình chống đỡ để bảo toàn hy vọng mong manh.

83'Bayern München gia cố hàng thủ trong thế thiếu người

Phút 83, Bayern München tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Hiroki Ito được tung vào sân thế chỗ Ismael Saibari. Đang phải thi đấu thiếu người và dẫn trước với tỷ số 2-3, sự xuất hiện của Hiroki Ito có thể nhằm tăng cường sự chắc chắn cho tuyến dưới của đội khách trong những phút cuối.

85'Viking làm mới tuyến giữa ở phút 85

Phút 85, Viking thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Joe Bell rời sân nhường chỗ cho Simen Kvia Egeskog. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm luồng sinh khí mới trong những phút cuối nhằm xoay chuyển tình thế sau khi để đối thủ dẫn ngược 2-3.

85'Viking điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 85, Viking tiến hành thay người khi Viljar Helland Vevatne được tung vào sân để thế chỗ Henrik Heggheim. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế trước đối thủ đang thi đấu thiếu người.

85'Viking làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 85, Viking tiến hành thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công khi Tobias Moi được tung vào sân thế chỗ Erik Botheim. Đang bị Bayern München dẫn trước 2-3 nhưng lại chơi hơn người, đội chủ nhà dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

89'Bayern München áp đảo về thông số

Tiến gần đến những phút cuối trận, Bayern München vẫn duy trì thế trận vượt trội khi nắm tới 67% thời lượng kiểm soát bóng (so với 33% của Viking). Đại diện nước Đức dồn ép nghẹt thở với số pha dứt điểm áp đảo 5 - 23 cùng số quả phạt góc lên tới 6 - 15, không ngừng gây sóng gió để bảo toàn và gia tăng cách biệt mong manh 2-3.

90'Herman Haugen gỡ hòa 3-3 đầy kịch tính

Vào đúng phút 90, Herman Haugen đã tỏa sáng sau đường kiến tạo của Zlatko Tripić để mang về bàn thắng quý như vàng gỡ hòa 3-3 cho Viking. Pha lập công muộn màng này đã giúp đại diện Na Uy trừng phạt sai lầm của Bayern München, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số không tưởng trên sân SR-Bank Arena.

KTKết thúc: Viking 3-3 Bayern München

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 03:57 14/10/2026

Bayern München bước vào trận gặp Viking với vị thế của đội đang ở nhóm đầu bảng: hạng 2, có 3 điểm. Một kết quả tích cực trên sân SR-Bank Arena sẽ giúp đội bóng của nước Đức giữ vững vị trí và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Bayern München giữ vị thế bám đuổi ngôi đầu

Trên bảng xếp hạng, Bayern München đang đứng thứ 2 với 3 điểm. Đây là vị trí tạo áp lực lên đội đầu bảng và cho phép đội khách đặt mục tiêu cao ngay từ chuyến làm khách này.

Phong độ gần đây của Bayern München khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, nhưng trước đó đội có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Viking: phong độ tốt nhưng nằm cuối bảng

Viking có một bức tranh khá tương phản. Đội chủ nhà đứng hạng 29 và chưa có điểm nào, nhưng phong độ gần đây lại đáng chú ý: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Cả 4 trận thắng đều thuộc những trận mới nhất.

Chuỗi thắng này cho thấy Viking đang có tinh thần thi đấu tốt và sẽ không dễ bị đánh bại trên sân nhà. Dù vậy, vị trí hiện tại cho thấy đội vẫn cần những kết quả cụ thể để cải thiện điểm số.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về vị trí giữa hai đội rất lớn: hạng 2 so với hạng 29. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại khá cân bằng. Viking thắng nhiều hơn nhưng từng thua một trận trong chuỗi 5 trận, còn Bayern München không thua trận nào dù có hai trận hòa.

Điều đó đặt ra bài toán rõ ràng cho cả hai bên. Bayern München cần biến sự ổn định thành chiến thắng để bám sát nhóm dẫn đầu. Viking muốn tận dụng đà hưng phấn và lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và độ ổn định, Bayern München được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách đang ở hạng 2 và có chuỗi không thua trong 5 trận gần nhất. Viking vẫn là đối thủ cần dè chừng nhờ 4 chiến thắng trong 5 trận vừa qua.

Nếu Bayern München giữ được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để mang về kết quả tốt và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, một chiến thắng của Viking sẽ là bước ngoặt đáng kể với đội đang ở nhóm cuối bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)