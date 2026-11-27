Đoạn clip ghi lại cho thấy con báo hoang dã đuổi theo người dân trước khi lao vào một người đàn ông ở Dibrugarh, Assam.

Người dân địa phương nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, vung gậy để xua đuổi con thú săn mồi khi nó tiếp tục tấn công.

Vụ việc được cho là xảy ra tại làng Lezai Dewanbari vào sáng 23/11, khi người dân phát hiện con thú trong một cánh đồng lúa trong lúc thu hoạch mùa màng.

Con báo tấn công người đàn ông. Ảnh: NDTV

Người dân ban đầu cố gắng xua đuổi con vật trước khi báo cho cơ quan lâm nghiệp. Sau đó, chính quyền đã đến với một tấm lưới để bắt con báo lớn, nhưng nó đã xé rách tấm lưới và lao vào người dân địa phương tụ tập gần đó.

5 người dân bị thương và được đưa đến Bệnh viện Lezai Model để điều trị.

Sau vụ tấn công, một số người dân đã quay sang đánh con vật, dùng gậy và sào tre tấn công cho đến khi nó bị thương nặng và bất tỉnh.

Các quan chức lâm nghiệp sau đó xác nhận rằng con báo đã sống sót và đang được chăm sóc thú y từ Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Ấn Độ.

Báo là loài săn mồi cơ hội với chế độ ăn rất đa dạng, ăn các loài động vật từ chuột và chim đến hươu và gia súc.

Theo đánh giá toàn quốc mới nhất được thực hiện vào năm 2022, quần thể báo đốm ở Ấn Độ ước tính có 13.874 con, tăng từ 12.852 con vào năm 2018.

Việc xây dựng nhà cửa trong và xung quanh rừng đã dẫn đến sự gia tăng xung đột với con người.