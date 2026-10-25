Bị Ukraine tấn công sở chỉ huy, Nga tung đòn đáp trả vào tàu hàng trên Biển Đen

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Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, mục tiêu bị nhắm đến là các trạm radar của Nga gần các khu định cư Gostishchevo và Kurgannoye thuộc tỉnh Belgorod (Nga).

Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công một sở chỉ huy của Nga gần Tarasivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia, cùng một sở chỉ huy và quan sát gần thị trấn Hola Prystan tại tỉnh Kherson.

Các lực lượng Ukraine đã tấn công các cụm quân Nga gần Mykolaiivka và Novoukraiinka thuộc tỉnh Donetsk, cũng như tại Berdiansk, Okhrimivka và Tarasivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Tại Belgorod - nằm gần biên giới Nga với Ukraine, cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề, theo Thống đốc Belgorod Alexander Shuvayev. Tổng cộng 30 tòa nhà đã bị hư hại, cùng 35 chiếc xe hơi, 8 trung tâm thương mại, 3 công trình phúc lợi xã hội…

Cũng trong ngày 25/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay không người lái của nước này đã tấn công một tàu chở hàng đang trên đường đến cảng Chornomorsk ở Biển Đen.

Quân đội Nga cáo buộc con tàu trên được sử dụng để cung cấp hàng hóa cho quân đội Ukraine.

Các lực lượng Nga cũng đã tấn công một trung tâm hậu cần, một trung tâm phân phối và một bến bãi tại thành phố Kharkiv của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng phục vụ quân đội Ukraine.

Các cuộc tấn công qua lại của Nga và Ukraine vào lãnh thổ đối phương vẫn tiếp diễn, trong bối cảnh có nhiều tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/10 xác nhận, phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất). Ông Zelensky cũng bày tỏ hy vọng, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra sau đó.

Trả lời báo giới ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, Washington dự định sẽ hợp tác kinh doanh với cả Kiev và Mátxcơva sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine kết thúc. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về sự hợp tác này chưa được hé lộ.

Phu nhân của ông - bà Melania - cũng có mặt cùng ông và trò chuyện với các nhà báo. Khi được một phóng viên hỏi liệu vợ chồng bà có kế hoạch đến thăm Ukraine hay không, bà Melania đáp: "Chúng ta hãy chờ xem”.