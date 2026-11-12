Bị từ chối, giám đốc Hàn vẫn quyết 'cưa' nữ nhân viên Việt kém 11 tuổi

Lê diện chiếc váy được mẹ chồng may tặng trong bộ ảnh cưới với ông xã người Hàn.

Võ Thị Lê (sinh năm 1997, quê Nghệ An) sang Hàn Quốc du học từ năm 2015. Năm 2019, cô làm thêm tại một công ty gần nơi sinh sống.

Ngay ngày đầu nhận việc, Lê vô tình mắc một sai sót nhỏ. Cô được giám đốc Choi Jun Woo (sinh năm 1986) nhẹ nhàng hướng dẫn trong giờ ăn trưa. Không chần chừ, cô gái Việt lập tức quay lại làm việc và sửa lỗi dù đang giờ nghỉ trưa khiến nam giám đốc không khỏi bất ngờ.

Chính sự nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm cao ấy khiến Jun Woo chú ý và chủ động theo đuổi nữ nhân viên kém mình 11 tuổi. Tuy nhiên, vì muốn tập trung cho việc học và bận rộn làm thêm trang trải chi phí sinh hoạt, Lê từ chối tình cảm, thậm chí còn trả lại bộ trang sức mà anh tặng cô nhân dịp Giáng sinh.

Suốt thời gian sau đó, vị giám đốc Hàn Quốc vẫn kiên trì nhắn tin hỏi thăm, ra tận sân bay đón và đều đặn mang đồ ăn đến nhà Lê.

"Tôi nhận ra người đàn ông trước mắt mình rất chân thành, chu đáo và tận tâm nên quyết định mở lòng đón nhận tình cảm của anh", Lê chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chinh phục gia đình

Sau 3 năm hẹn hò, Lê kể về Jun Woo với bố mẹ ở Việt Nam. Ngay lập tức, phụ huynh phản đối gay gắt vì luôn lo ngại khoảng cách địa lý cùng sự khác biệt lớn về ngôn ngữ và văn hóa sẽ khiến con gái phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi.

Trước sự quyết tâm và lựa chọn của con gái, bố mẹ Lê cuối cùng cũng đồng ý để Jun Woo về Việt Nam ra mắt gia đình.

"Anh vào bếp rửa bát, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, không ngại làm bất cứ việc gì. Hơn nữa, anh rất chu đáo, quan tâm và yêu thương tôi", Lê chia sẻ.

Hành động của chàng giám đốc người Hàn Quốc hoàn toàn chinh phục và lấy được lòng tin từ bố mẹ Lê.

Từ mối quan hệ giám đốc - nhân viên, cặp đôi kết hôn sau 6 năm yêu nhau.

Ở chiều ngược lại, ngày đầu tiên Lê ra mắt gia đình Jun Woo đúng vào dịp sinh nhật của bố anh.

Trong lúc cô gái Việt còn đang bỡ ngỡ và lo lắng vì vốn tiếng Hàn còn hạn chế, bố Jun Woo chủ động tiến đến nắm lấy tay cô và ân cần nói: "Còn trẻ mà một mình sang nơi đất khách quê người, vừa học vừa làm như thế này, chắc hẳn con đã cô đơn và vất vả nhiều lắm".

Nghe những lời ấy, Lê không khỏi xúc động vì gia đình nửa kia thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà cô trải qua.

"Chỉ một câu nói giản dị cùng cái nắm tay đầy tình cảm ấy khiến tôi cảm nhận được trọn vẹn sự quan tâm, thương yêu mà bố mẹ anh dành cho mình", Lê nhớ lại.

Sau thời gian hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 10/2025.

Mẹ chồng may váy cưới tặng con dâu

Trong quá trình chuẩn bị chụp ảnh cưới tại Hàn Quốc, Lê mong muốn tự tay chuẩn bị từ trang điểm, hoa cưới cho đến váy cưới để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Jun Woo chủ động đưa Lê đi mua 2 chiếc váy cưới, nhưng mẹ chồng cô, bà Park Su Ja (65 tuổi), vẫn muốn tự tay may một chiếc váy dành tặng cho cô con dâu Việt Nam.

Bà Su Ja tỉ mỉ lựa chọn từng lớp chất liệu cao cấp gồm vải Mikado, lụa satin cùng lớp vải lót bên trong, rồi tự tay chăm chút từng đường kim mũi chỉ sao cho thật đẹp.

Hai bên gia đình trong đám cưới của Lê và Jun Woo.

Không dừng lại ở đó, bà Su Ja còn tự làm voan đội đầu, mua hoa tươi về kết thành bó hoa cưới xinh xắn và dậy từ rất sớm để là lượt chu đáo từng chiếc váy cho con dâu trước giờ chụp hình.

Lê hạnh phúc khoác lên mình chiếc váy ý nghĩa này trong buổi chụp hình tại Hàn Quốc cũng như trong tiệc cưới ấm cúng ở Việt Nam. Đến nay, chiếc váy vẫn được cô trân trọng cất giữ cẩn thận trong tủ quần áo như một kỷ vật.

"Đối với tôi, chiếc váy ấy là món quà chứa đựng tất cả tình cảm, sự trân trọng và tấm lòng của mẹ dành cho cô con dâu đến từ một đất nước xa lạ", Lê xúc động chia sẻ.

Sau khi kết hôn, Lê sống cùng nhà bố mẹ chồng. Mỗi buổi sáng, bà Su Ja đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và luôn sẵn sàng mua bất cứ món ăn nào con dâu thích. Vào mỗi dịp sinh nhật hay Giáng sinh, ông bà còn chuẩn bị những phần tiền tiêu vặt riêng cho hai con.

Lê luôn biết ơn vì được gia đình chồng yêu thương, chăm sóc.

"Khi sống dưới một mái nhà, mẹ nhận ra con có trái tim lương thiện, kiên cường, tốt bụng và luôn biết sẻ chia. Con là người con dâu hiếu thảo, luôn nỗ lực chăm lo cho cả hai bên gia đình. Mẹ thật biết ơn vì con đã đến với gia đình", bà Park Su Ja tâm sự với con dâu.

Đối với Lê, điều quý giá nhất là cảm giác ấm áp khi được gia đình chồng đón nhận, bao bọc.

"Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy biết ơn vì mình đã quyết định mở lòng, để giờ đây có một mái nhà thứ hai trọn vẹn tình thương", Lê chia sẻ.

An Chi