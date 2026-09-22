Bị từ chối cho mượn 2 chỉ vàng, gã hàng xóm sát hại cụ bà 70 tuổi

Ngày 22/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng.

Trần Văn Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAVL

Theo thông tin ban đầu, tối 18/9, người nhà phát hiện bà V.T.K.Đ (70 tuổi) tử vong trong phòng ngủ. Một số nữ trang bà Đ đeo trên người bị mất nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định ông Trần Văn Ngân (61 tuổi, ngụ cùng địa phương) là đối tượng nghi vấn nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Ngân khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, ông Ngân là hàng xóm, thường xuyên qua lại giúp bà Đ xịt thuốc cho vườn cây ăn trái.

Rạng sáng 18/9, Ngân đến nhà bà Đ hỏi mượn 2 chỉ vàng. Bà Đ cho biết không có vàng cho mượn nên Ngân bỏ đi.

Đến hơn 7h30 cùng ngày, thấy bà Đ ở nhà một mình, ông Ngân quay lại bóp cổ nạn nhân bất tỉnh rồi lấy một sợi dây chuyền vàng 18K và 3 vòng đeo tay bằng vàng 24K.

Sau khi lấy được số vàng trên, Ngân mang đến phường Trà Vinh bán hơn 180 triệu đồng.