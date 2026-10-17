Bị truy nã về 3 tội danh, thanh niên 17 tuổi bị bắt giữa biển

Ngày 17/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Ngọc Huy (SN 2008, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Người này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã về các tội: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ Lê Ngọc Huy

Huy bị phát hiện khi đang làm thuê trên một tàu cá hoạt động tại vùng biển Ninh Bình, cách xa địa phương nơi cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các đồn biên phòng và Hải đội Biên phòng 2 rà soát địa bàn, xác minh những nơi người bị truy nã có thể đang lẩn trốn.

Từ nguồn tin do người dân cung cấp và kết quả xác minh, lực lượng chức năng nhận định Huy có khả năng đang làm thuê trên tàu cá mang số hiệu NĐ-92699-TS. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Hải đội Biên phòng 2 xây dựng phương án truy bắt trên biển.

Vào khoảng 5h30 ngày 17/10, 22 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình sử dụng 3 phương tiện gồm hai tàu tuần tra và một xuồng máy xuất phát, triển khai phương án tiếp cận tàu cá trên. Đến 8h50 cùng ngày, tại vùng biển Ninh Bình, tổ công tác phát hiện, tiếp cận và kiểm tra tàu cá.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin trong quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Sau khi xác minh nhân thân, lực lượng biên phòng tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Huy và đưa về đất liền để xử lý theo quy định.

Sau khi đối chiếu thông tin nhân thân, lực lượng biên phòng xác định người này chính là Lê Ngọc Huy.

Tổ công tác lập biên bản bắt giữ, sau đó áp giải Huy về Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh để thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục bàn giao Huy cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.