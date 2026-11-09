Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây mua bán ma túy có súng

Sau gần 2 tháng xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết đường dây tội phạm ma túy hoạt động tại nhiều địa phương, Công an TP.Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TPHCM triệt phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.Đồng Nai về tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Hoàng Trần Hiệp

Tang vật Công an thu giữ trong quá trình truy bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng

Hai nhóm này do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, thường trú xã Đồng Tâm, TP.Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An; hiện ở phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai) cầm đầu. Qua quá trình xác minh, theo dõi, Ban chuyên án xác định Tin và Tâm mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (còn gọi là Hiệp nhóc, Hiệp đen, SN 1991, thường trú xã Ea HLeo, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Quá trình trinh sát, Ban chuyên án còn nắm được thông tin Hiệp là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động, thường xuyên mang theo súng quân dụng và sẵn sàng nổ súng chống trả khi bị truy bắt. Trước tình hình trên, Ban chuyên án đã thận trọng đánh giá tình hình, xây dựng phương án và kế hoạch truy bắt chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Thực hiện chỉ đạo phá án của Giám đốc Công an TP.Đồng Nai và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, sau nhiều đêm kiên trì theo dõi, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp tại phường Bình Phước, TP.Đồng Nai, khi đối tượng đang chuẩn bị lên ôtô hiệu Fortuner mang biển số giả 17A-077.45.

Do bị khống chế bất ngờ, Hiệp không kịp rút súng chống trả. Tiến hành kiểm tra người, phương tiện và nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamine, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn; 3 ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng.

Các đối tượng Tâm và Tin

Ngay sau khi bắt giữ thành công Hiệp, nhằm tránh để các đối tượng đồng phạm phát hiện, tẩu thoát hoặc tiêu hủy tang vật, các tổ công tác khác đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 6 nhóm đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Từ những đối tượng đầu tiên bị bắt giữ, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, triệu tập và bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Hoàng Trần Hiệp cùng đồng phạm đã giao dịch khoảng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến, với tổng số tiền mua bán ma túy ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.