Bị trừ hết điểm, tuyển Thái Lan có cột mốc buồn nhất sau 50 năm

Thái Lan đã tích luỹ được tổng cộng 6,58 điểm sau khi thắng Pakistan và Việt Nam. Bây giờ họ đã mất sạch điểm khi Philippines, bởi FIFA trừ đến 6,57 điểm. Điểm số chỉ vỏn vẹn 0,01 điểm. Tất cả khiến cho trận thua Philippines trở thành vấn đề lớn về cách chơi của tuyển Thái Lan.

HLV tuyển Thái Lan có thể viện dẫn việc xoay tua, có thể nói trận đấu với Philippines không còn quyết định tấm vé vào chung kết. Anthony Hudson đã thay đổi tới 8-9 vị trí sau khi đội nhà sớm giành quyền đi tiếp. Tất cả đều là những lý do có thể hiểu được. Nhưng thua vẫn là thua.

Thất bại trước Philippines khiến tuyển Thái Lan mất 6,57 điểm FIFA, và có một cột mốc mà bóng đá nước này đã không chứng kiến trong hơn nửa thế kỷ. Ảnh: FAT

Với bóng đá Thái Lan, thất bại 1-2 trước Philippines không đơn giản chỉ là một trận đấu mất điểm. Nó kéo theo một cột mốc buồn nhất, đây đã là lần thứ hai tuyển Thái Lan để thua Philippines sau 50 năm bất bại.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ cả hai thất bại lịch sử ấy đều xuất hiện dưới thời những HLV ngoại quốc. Masatada Ishii cùng Thái Lan nhận thất bại trước Philippines, và giờ đến lượt Anthony Hudson - người thay nhà cầm quân Nhật Bản lại tiếp tục bại trận.

Hai trận đấu diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, không thể đánh đồng về chuyên môn. Nhưng lịch sử bóng đá Thái Lan phải ghi nhận Philippines đã hai lần đánh bại tuyển Thái Lan trong 2 năm qua, điều này không xảy ra trong nhiều thập niên. Đó là lý do thất bại lần này gây ra nhiều phản ứng của CĐV Thái Lan.

CĐV Thái Lan có thể chấp nhận Hudson xoay tua. Họ cũng hiểu Thái Lan đã chắc chắn vào chung kết và cần bảo toàn lực lượng. Nhưng điều khiến sự thất vọng tăng lên là cách “Voi chiến” thi đấu. Thái Lan kiểm soát bóng nhưng không tạo được sức ép tương xứng. Những pha triển khai ở 1/3 sân đối phương thiếu sự sắc bén. Đáng chú ý nhất là trong thời gian bù giờ, khi đang bị dẫn bàn, đội bóng của Hudson vẫn chuyền bóng qua lại thay vì liên tục đẩy đối thủ vào thế chống đỡ.

Với người hâm mộ, đó mới là vấn đề lớn hơn một trận thua. Bởi Thái Lan từng xây dựng hình ảnh của một đội bóng chủ động, kiểm soát và biết cách tạo áp lực lên đối thủ. Khi những đặc điểm ấy không còn được thể hiện rõ ràng, câu hỏi về bản sắc bắt đầu xuất hiện.

Hudson vì thế đang đứng trước áp lực không nhỏ. Một chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn sẽ giúp ông giảm bớt những chỉ trích, nhưng chiếc cúp không phải thước đo duy nhất cho nhiệm kỳ này. Mục tiêu lớn hơn của bóng đá Thái Lan là Asian Cup 2027. Đó mới là sân chơi để đánh giá đầy đủ hướng đi mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan lựa chọn cùng Hudson.

Chính vì vậy, quyết định gia hạn hợp đồng với Hudson gần đây đang trở thành chủ đề được nhắc lại. Người hâm mộ Thái Lan đặt câu hỏi liệu Liên đoàn có quá vội vàng khi đưa ra quyết định ấy hay không, nhất là khi bóng đá Thái Lan từng chứng kiến trường hợp Ishii bị chia tay dù vẫn còn hợp đồng.

Vấn đề không phải cứ không vô địch là phải sa thải Hudson. Bóng đá không thể vận hành theo kiểu cứ thất bại là thay HLV. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch đủ dài, một lối chơi rõ ràng và những tiêu chí cụ thể để đánh giá.

Trước mắt, Hudson cần giúp Thái Lan thoát khỏi cảm giác bất ổn đang xuất hiện. Câu trả lời sẽ đến ở trận chung kết với Indonesia vào ngày 5/10 tới.