Bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe và đối diện mức phạt 8 triệu đồng vì lái xe lên vỉa hè

Ảnh: Cắt ra từ clip của Cục Cảnh sát giao thông.

Trước đó, ngày 31/10/2026, khi các phương tiện đang xếp hàng dài trên tuyến đường thuộc phường Đông Hưng Thuận, tài xế này đã lái xe tải lên vỉa hè để vượt bên phải nhiều phương tiện khác.

Hành vi vi phạm được người dân phản ánh đến lực lượng Cảnh sát giao thông. Theo quy định, mức phạt tiền đối với hành vi này có thể lên tới 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Việc xử lý vụ việc cho thấy thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp đang góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xác minh các hành vi vi phạm giao thông.

VTV24