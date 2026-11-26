Bruno Fernandes đối đầu đội bóng cũ

Cơ hội của Zirkzee nhưng anh dứt điểm vọt xà

Pochettino chỉ đạo nhiệt huyết ngoài đường biên

Phút 30, Lammens cản phá được cú phạt đền của Suarez, sau khi Lisandro Martinez phạm lỗi trong vòng cấm

Chỉ 3 phút sau, Sporting được hưởng quả penalty thứ hai. Lần này, Lammens không thể cản bước Suarez mở tỷ số

Tiền đạo người Colombia ăn mừng

Cuối hiệp một, MU bị từ chối bàn thắng của Amad khi trọng tài cho rằng Tielemans trước đó đã phạm lỗi với hậu vệ Sporting

Bàn thắng của Amad không được trọng tài công nhận gây tranh cãi

Sang hiệp hai, MU được hưởng 11m và Bruno Fernandes không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1

Lisandro chia vui với đồng đội

Phút 50, Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 2-1 với cú sút xa có phần may mắn

MU vùng lên đầu hiệp hai

Đến phút 80, Suarez gỡ hòa 2-2 sau sai lầm của thủ thành Lammens

Lammens và hậu vệ MU bực tức cho rằng Suarez đã phạm lỗi trước khi ghi bàn

Phút 84, bóng bay vào lưới Sporting lần thứ 3, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xem VAR. Ông Szymon Marciniak cho rằng Dorgu đã phạm lỗi với thủ môn Kaique

Cuối trận, trọng tài người Ba Lan còn rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa tấm thẻ đỏ cho Tielemans

MU đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc

Nguồn ảnh: Uefa, 433