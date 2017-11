Bị trộm tài sản vì dẫn bạn gái mới quen về nhà lúc đêm khuya

Sau khi đến quán bar uống rượu, người đàn ông ngoại quốc rủ cô gái mới quen về nhà và bị người này trộm nhiều tài sản.

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lại Thị Nga (SN 1985, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh J. (quốc tịch Hàn Quốc).

Bị cáo Nga tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 10/7/2017, anh J. cùng 2 người bạn Hàn Quốc đi uống rượu tại quán bar ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và quen Nga.

Đến 2h30 sáng 11/7, anh J. rủ Nga về uống rượu tại căn hộ của mình ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy.

Tại đây, Nga và anh J. vào phòng ngủ, còn bạn của anh J. xem ti vi ngoài phòng khách.

Khi thấy anh J. ngủ say, Nga trộm chiếc Iphone 7 plus và Samsung galaxy S8 plus cùng số tiền trong ví của người đàn ông này rồi kiếm cớ ra ngoài mua bánh mỳ để tẩu thoát.

Sau khi bị anh J. cùng bạn tìm đến nơi thuê trọ, Nga thú nhận hành vi phạm tội của mình, đến cơ quan công an đầu thú.

Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lại Thị Nga 15 tháng tù giam./.

Lê Tùng/VOV.VN