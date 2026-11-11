Bị trêu chọc, cô lập suốt thời gian dài, nữ sinh 15 tuổi trầm cảm

Theo thông tin từ gia đình, từ giữa năm lớp 8, sau khi chuyển trường, nữ sinh liên tục bị một nhóm bạn trêu chọc, tung tin đồn không đúng sự thật, gán ghép chuyện tình cảm và cười cợt mỗi khi em mắc lỗi hoặc có kết quả học tập không tốt. Em còn bị cô lập, tẩy chay, thậm chí bị một số bạn đánh.

Mặc dù gia đình phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, tình trạng bắt nạt không được giải quyết triệt để. Những tổn thương tâm lý tích tụ khiến nữ sinh sợ đến trường, buồn bã, học tập sa sút và thường xuyên mất ngủ.

Tại buổi cung cấp thông tin về ảnh hưởng của bạo lực học đường đối với sức khỏe tâm thần trẻ em vừa được tổ chức mới đây, ThS.BS Hoàng Trường Sơn, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai nói kết quả cho thấy, nữ sinh mắc trầm cảm nặng, cần được điều trị chuyên khoa. Bác sĩ cảnh báo những hành vi tưởng chừng chỉ là trêu đùa lại có thể gây tổn thương sâu sắc nếu diễn ra thường xuyên, kéo dài và khiến nạn nhân không có khả năng tự bảo vệ.

Học sinh thu mình, sợ đi học vì bị bắt nạt trong thời gian dài. (Ảnh minh họa)

20% học sinh bị bắt nạt vài lần/tháng

Theo các chuyên gia Viện Sức khỏe tâm thần, bắt nạt là một trong những hình thức phổ biến nhất của bạo lực học đường, với ba đặc điểm chính gồm hành vi cố ý gây tổn hại, lặp lại theo thời gian và có sự mất cân bằng quyền lực giữa người bắt nạt với nạn nhân.

Một nghiên cứu thực hiện với hơn 7.350 học sinh Việt Nam thuộc 194 trường trung học cơ sở, ghi nhận 19,9% học sinh cho biết bị bắt nạt vài lần mỗi tháng.

Trong đó, hình thức phổ biến nhất là trêu chọc, chiếm 15,8%, tiếp đến là lan truyền tin đồn ác ý với 8,7%. Ngoài ra, học sinh còn phải đối mặt với những hành vi như đe dọa, đánh đập, cô lập hoặc bị đăng tải thông tin nhằm xúc phạm trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, bắt nạt qua mạng chiếm khoảng 10% và đang có xu hướng gia tăng. Không gian mạng khiến những hành vi xúc phạm, bôi nhọ, phát tán hình ảnh hoặc thông tin sai sự thật có thể lan truyền nhanh, kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng đến trẻ ngay cả khi đã rời trường học.

Liên quan đến vấn đề điều trị, BSCKII Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, ưu tiên hàng đầu trong can thiệp bạo lực học đường là bảo đảm an toàn cho trẻ và chấm dứt hành vi bắt nạt. Gia đình, nhà trường và các cơ sở chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ nạn nhân, đồng thời có biện pháp giáo dục, can thiệp phù hợp đối với học sinh gây bạo lực.

Với trẻ bị bắt nạt, tùy mức độ ảnh hưởng, bác sĩ có thể chỉ định trị liệu tâm lý, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội, xây dựng lộ trình trở lại trường và điều trị bằng thuốc nếu có bệnh lý tâm thần cần can thiệp.

Gia đình cần lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của trẻ, tránh trách móc hoặc xem nhẹ những phản ánh về việc bị bắt nạt. Nhà trường phải chủ động xác minh, giám sát, ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo đảm môi trường học tập an toàn, thay vì để trẻ tự giải quyết hoặc buộc nạn nhân đối diện trực tiếp với người gây bạo lực khi chưa có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo, không nên coi việc chuyển trường là giải pháp duy nhất, bởi điều quan trọng là xử lý nguyên nhân, chấm dứt hành vi bắt nạt và hỗ trợ trẻ phục hồi tâm lý.