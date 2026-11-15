Bị treo giò, Raphinha vẫn không được về Barca

Raphinha đeo băng đội trưởng và chơi 71 phút trong trận Brazil thua Nhật Bản 2-3.

Theo SPORT, Barcelona kỳ vọng Raphinha có thể trở lại Tây Ban Nha ngay sau khi nhận thẻ đỏ ở trận thua Nhật Bản 2-3. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) quyết định giữ tiền đạo này đến hết đợt tập trung. Raphinha sẽ ở lại Singapore cùng các đồng đội dù không thể ra sân ở trận còn lại.

“Raphinha sẽ ở lại với chúng tôi. Cậu ấy là một trong những thủ lĩnh của đội”, Rodrigo Caetano, giám đốc phụ trách các đội tuyển nam của CBF, giải thích sau trận. Ông cho biết ban huấn luyện sẽ cân nhắc phương án nhân sự cho cuộc đối đầu với Singapore.

Raphinha đeo băng đội trưởng Brazil trước Nhật Bản và được thay ra ở phút 71. Từ ghế dự bị, anh phản ứng với trọng tài sau khi Nhật Bản ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ. Tiền đạo của Barcelona nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn HLV Carlo Ancelotti cũng bị truất quyền chỉ đạo. Theo A Bola, Raphinha phải chấp hành án treo giò một trận.

Sau trận, Raphinha xin lỗi vì tấm thẻ đỏ nhưng vẫn chỉ trích cách điều hành của trọng tài. Anh thừa nhận Brazil có nhiều điểm cần cải thiện sau trận thua. Cú đúp của Vinicius Junior đã hai lần giúp đội bóng của Ancelotti san bằng tỷ số, trước khi Nhật Bản ghi bàn quyết định.

Với Barcelona, chuyện Raphinha trở về ngày nào gắn với mối lo đã có từ trước đợt tập trung này. Theo Cadena SER, tiền đạo người Brazil gặp ba chấn thương cơ trong những lần lên tuyển gần đây, khiến CLB muốn anh được giảm tải. Việc trở về sớm sau tấm thẻ đỏ sẽ giúp Raphinha có thêm thời gian hồi phục tại Barcelona. Phía CBF, qua lời Caetano, muốn đội trưởng tiếp tục có mặt cùng các đồng đội đến hết chuyến đi.