Bị tố nhận hàng tỉ đồng để lo nhà ở xã hội và giải chấp khoản vay

Đối tượng Trần Thị Hồng Nguyên.

Trần Thị Hồng Nguyên (SN 1988, trú tại phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh khởi tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyên nói mình có quan hệ và có thể xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá thấp để huy động tiền. Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh và cam kết với người góp tiền rằng, sau khoảng 45 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội.

Trong một trường hợp, chị L.T.L. đã chuyển cho Nguyên 1,64 tỉ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội. Cơ quan điều tra xác định, Nguyên không thực hiện cam kết mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân, không có khả năng hoàn trả.

Với anh N.V.T., Nguyên đưa ra thông tin về một người quen tên “Toàn”, giới thiệu là giám đốc ngân hàng, cần tiền giải quyết các khoản vay liên quan đến đất. Anh T. sau đó chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng với thỏa thuận sẽ được hoàn trả tiền gốc và lãi sau khi giải chấp khoản vay. Theo cơ quan điều tra, Nguyên đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Ngoài hai trường hợp trên, Công an TP Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn tố giác của một số người khác về việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết. Các khoản tiền được nêu trong đơn gồm 50 triệu đồng, 300 triệu đồng và 4,2 tỷ đồng. Những nội dung tố giác này đang được tiếp tục xác minh.

Hiện Nguyên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Vì vậy, Công an TP Quảng Ninh không áp dụng thêm biện pháp tạm giam đối với bị can.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.