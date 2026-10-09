Bị tố là 'kẻ vô ơn', nữ diễn viên đình đám showbiz lên tiếng đáp trả

Trong làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), Tôn Đức Vinh là một nhà sản xuất và CEO của Công ty giải trí Jungiery, từng góp phần nâng đỡ và phát triển sự nghiệp của nhiều ngôi sao hạng A như Trần Kiều Ân, Vương Tâm Lăng, Minh Đạo, La Chí Tường và nhóm 5566.

Trần Kiều Ân bị quản lý cũ tố vô ơn.

Trần Kiều Ân từng ký hợp đồng với công ty giải trí do Tôn Đức Vinh đứng đầu và nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ ông trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên ngày càng nổi tiếng, mối quan hệ giữa hai người được cho là dần rạn nứt. Trong hơn một thập kỷ qua, họ gần như không còn liên lạc.

Mới đây Tôn Đức Vinh xuất hiện trên kênh YouTube của chương trình 100% Entertainment. Những chia sẻ của ông được cho là lời trách móc Trần Kiều Ân vì thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn ám chỉ nữ diễn viên là "kẻ vô ơn", theo Line Today.

"Rốt cuộc tôi đã đối xử tệ với cô ở điểm nào? Trước khi cô nổi tiếng, cô có biết chúng tôi đã phải đi nhờ vả từng người một như thế nào để tìm cơ hội cho cô, từ đóng phim cho đến tham gia các chương trình truyền hình hay không?", Tôn Đức Vinh bức xúc.

Nhận thấy Tôn Đức Vinh bắt đầu xúc động, người dẫn chương trình đã cố gắng trấn an ông. Sau đó, vị quản lý kỳ cựu hạ giọng và nói: "Khi cô ấy kết hôn, chẳng phải tôi cũng nhờ người gửi lời chúc mừng sao?". Theo truyền thông, khi Trần Kiều Ân tổ chức đám cưới, cô không mời Tôn Đức Vinh. Dù vậy, ông vẫn nhờ người chuyển lời đến nữ diễn viên: "Giờ đã kết hôn rồi thì cố gắng đừng nóng tính như trước nữa. Trong cuộc sống gia đình, hòa thuận vẫn nên được đặt lên hàng đầu". Trần Kiều Ân được cho là chưa từng công khai phản hồi lời nhắn này. Điều đó dường như khiến sự thất vọng của Tôn Đức Vinh kéo dài cho đến hiện tại.

Trong cùng chương trình, Tôn Đức Vinh nhấn mạnh rằng sở dĩ ông có thể đứng vững nhiều năm trong làng giải trí là vì bản thân "chưa từng làm điều có lỗi với ai". Vì thế, ông muốn biết lý do vì sao Trần Kiều Ân lại trở nên xa cách với mình đến vậy.

Hướng lời nói trực tiếp đến nữ diễn viên trong lúc ghi hình, Tôn Đức Vinh hỏi: "Rốt cuộc tôi đã làm điều gì khiến cô cảm thấy khó chịu? Cô cũng không cần đến dự tang lễ của tôi đâu".

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân.

Trước loạt chỉ trích của Tôn Đức Vinh, ngày 8/10, Trần Kiều Ân đã đăng bài trên tài khoản Instagram với nội dung: "Không có sự thù hận, nhưng tuyệt đối không hòa giải".

Nữ diễn viên cho biết hợp đồng quản lý của cô hết hạn một cách tự nhiên. Cô cũng trích hoa hồng cho công ty theo quy định. Khi kết hôn, Trần Kiều Ân không nhận được lời chúc nào từ Tôn Đức Vinh, cũng không ai tìm tới nữ diễn viên để hòa giải mối quan hệ của cô với quản lý cũ.

"Anh hết lần này đến lần khác nhắc đến tôi, trong đó không tránh khỏi có nhiều lời bôi nhọ, thêm mắm dặm muối. Sau này, mong anh đừng nhắc đến tôi mãi nữa", Trần Kiều Ân bày tỏ.

Cô hy vọng Tôn Đức Vinh không có thêm những phát ngôn không đúng sự thật mang tính công kích.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979. Cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Trần Kiều Ân còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm... Năm 2024, nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả khi thể hiện vai mẹ kế mưu mô độc ác trong phim cổ trang Mặc vũ vân gian. Trần Kiều Ân và chồng là thương gia Alan Tằng Vỹ Xương hẹn hò thông qua một chương trình giải trí. Họ kết hôn vào năm 2022 sau 3 năm bên nhau. Nữ diễn viên vun vén cho mối quan hệ bằng cách giảm bớt công việc nghệ thuật. Trước đó, cô là người bận rộn, liên tục có các dự án khác nhau và đều đóng vai nữ chính có thời lượng xuất hiện nhiều. Nhưng hiện tại Trần Kiều Ân dường như đóng phim vì đam mê, thời gian cô chủ yếu tận hưởng cuộc sống tân hôn, đi du lịch cùng chồng.