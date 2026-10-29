Bị tin tặc tấn công, Bộ An ninh Nội địa Mỹ lộ lọt danh tính hàng ngàn nhân viên tình báo

Lộ danh tính hàng vạn nhân sự an ninh, tình báo

Kho dữ liệu mang tên “Icepick” vừa được tổ chức phi lợi nhuận Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) công bố vào ngày 28/10, sau khi tiếp nhận từ một nhóm tin tặc tự xưng là “Department of Peace” (Bộ Hòa bình).

Với bản cập nhật cuối cùng vào ngày 19/8, kho dữ liệu này chứa thông tin của khoảng 20% trong tổng số 220.000 nhân sự thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và 7 cơ quan trực thuộc. Các hồ sơ bị phơi bày bao gồm họ tên, chức danh, email công vụ, số điện thoại di động, địa điểm làm việc và cả thông tin về cấp trên.

Nghiêm trọng hơn, danh sách này làm lộ lọt danh tính của hàng nghìn nhân sự đang công tác tại các lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm như giám sát, tình báo và hoạt động chìm.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: ITW

Quy mô rò rỉ: "Điểm mặt" hàng loạt cơ quan trọng yếu

Qua phân tích, "Icepick" chứa khoảng 21.000 bản ghi liên quan đến Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), chủ yếu là lực lượng làm việc tại sân bay và cửa khẩu. Khoảng 10.000 bản ghi khác thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng đơn vị Điều tra An ninh Nội địa (HSI).

Bên cạnh đó, dữ liệu còn điểm mặt gần 1.000 nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Hạ tầng (CISA), khoảng 6.200 người của Cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch (USCIS), cùng hàng loạt nhân sự tại trụ sở chính DHS và Cục Bảo vệ Liên bang (FPS).

Nhiều đơn vị truyền thông độc lập đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên và xác nhận các số điện thoại, địa chỉ email cùng thông tin cá nhân trong khối dữ liệu này hoàn toàn trùng khớp với thực tế.

Tranh cãi về lỗ hổng hệ thống Okta

Nhóm tin tặc Department of Peace tuyên bố đã trích xuất lượng dữ liệu khổng lồ này thông qua nền tảng đăng nhập một lần (SSO) Okta – hệ thống mà DHS đang sử dụng để quản lý quyền truy cập mạng.

Nhóm này biện minh cho hành động đánh cắp bằng một thông điệp đầy tính khiêu khích: “Nhân viên DHS có thông tin của chúng tôi, vì vậy việc chúng tôi có thông tin của họ là điều công bằng”. Tin tặc cũng tuyên bố mục đích rò rỉ nhằm "hạn chế những tác hại do DHS gây ra" và hỗ trợ các nỗ lực theo hướng đó.

Tuy nhiên, phía Okta đã lập tức bác bỏ khả năng hệ thống của mình bị xâm nhập. Hãng công nghệ này khẳng định: “Okta an toàn và chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dữ liệu hoặc hệ thống của chúng tôi bị tấn công”.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết “đã nhận thức được một sự cố vi phạm tiềm ẩn và đang tích cực làm việc để giải quyết tình huống một cách nhanh chóng, hiệu quả”. DHS cam kết bảo vệ an toàn cho các nhân viên bị lộ thông tin và sẽ liên tục cập nhật các diễn biến mới.

Vụ rò rỉ "Icepick" tiếp tục nối dài chuỗi sự cố an ninh mạng nghiêm trọng nhắm vào chính phủ Mỹ thời gian qua, ngay sau cuộc tấn công của nhóm tin tặc ShinyHunters vào Cục Điều tra Liên bang (FBI) hồi tháng 9 và vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan đến hàng triệu quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.