Bỉ 'tiễn' Ý khỏi Nations League

Chỉ trong 11 phút (từ phút 15 đến 26), đội chủ nhà ghi liên tiếp 3 bàn nhờ công hậu vệ Maxim De Cuyper, trung vệ Nathan Ngoy và tiền đạo Jeremy Doku. Màn ngược dòng chóng vánh khiến lợi thế dẫn trước của tuyển Ý sớm tan biến.

Trước đó, tiền đạo Francesco Pio Esposito mở tỷ số cho đội khách ở phút 11. Tuy nhiên, hàng thủ do thủ môn Gianluigi Donnarumma chỉ huy liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện để tuyển Bỉ đảo ngược cục diện ngay trong hiệp một.

Tiền đạo Doku là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận. Ngôi sao Man City góp công vào bàn thắng của Ngoy khi cú dứt điểm của anh bị Donnarumma cản phá, trước khi tự mình nâng tỷ số lên 3-1 bằng pha đi bóng kỹ thuật qua hàng thủ đối phương.

Bên cạnh đó, tiền vệ Kevin De Bruyne tiếp tục cho thấy vai trò tổ chức tấn công với đường chuyền giúp De Cuyper gỡ hòa. Đến phút 80, cựu đội trưởng Man City còn kiến tạo để tiền đạo Diego Moreira ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1.

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Tiền đạo Jeremy Doku ghi bàn giúp tuyển Bỉ thắng Ý 4-1 ngày 16/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Kết quả tại Brussels càng đáng chú ý khi tuyển Ý bước vào lượt cuối với vị trí dẫn đầu bảng A1, chỉ cần hòa để giành vé tứ kết. Thầy trò HLV Roberto Mancini cũng vừa đánh bại Pháp 3-1, nhưng không thể duy trì phong độ trước đối thủ từng thắng họ 2-0 ở lượt đi.

Như vậy, tuyển Bỉ toàn thắng cả 2 lần gặp Ý tại vòng bảng Nations League mùa này, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đội bóng của HLV Mark van Bommel cũng khép lại vòng bảng bằng 2 chiến thắng liên tiếp, sau khi vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 ở lượt trận trước.

Với 12 điểm sau 6 trận, tuyển Bỉ đứng thứ 2 bảng A1, sau Pháp (13 điểm) và giành vé tứ kết. Trong khi đó, tuyển Ý tụt xuống thứ 3 với 10 điểm, chính thức dừng bước dù từng nắm quyền tự quyết trước lượt cuối.

Theo lịch thi đấu, tuyển Bỉ sẽ biết đối thủ tại lễ bốc thăm tứ kết lúc 18h ngày 20/11 (giờ Hà Nội). Vòng đấu này diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về vào tháng 3/2027.