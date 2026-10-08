Bị tiên lượng khó qua khỏi, người phụ nữ Campuchia sang Việt Nam tìm cơ hội sống

Bác sĩ thăm hỏi, động viên người bệnh sau phẫu thuật

3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện những cơn đau quặn bụng dữ dội liên tục. Tại cơ sở y tế địa phương, kết quả thăm khám xác định người bệnh bị hoại tử ruột diện rộng do huyết khối gây tắc động mạch mạc treo, kèm tổn thương suy đa tạng.

Nhận thấy nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ địa phương đã giải thích và tiên lượng gia đình nên chuẩn bị hậu sự, đưa bệnh nhân về. Tuy nhiên, trước khao khát sống mãnh liệt của người phụ nữ còn rất trẻ, gia đình đã quyết tâm sang Việt Nam tìm kiếm tia hy vọng mong manh cuối cùng.

Ngay khi tiếp nhận tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) khẩn cấp ghi nhận người bệnh bị thuyên tắc diện rộng động mạch mạc treo tràng trên, ruột non hoại tử nặng nề, kèm nhồi máu một phần nhu mô lách và gan.

Nhận định đây là “cửa tử” và thời gian tính bằng từng phút, quy trình báo động đỏ lập tức được kích hoạt giữa Hồi sức tích cực (ICU), Gây mê hồi sức và Ngoại Tổng quát để khẩn trương chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

BS-CK1 Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cho biết, khi vừa mở ổ bụng, ê-kíp bàng hoàng khi thấy dịch mủ đục hôi thối tràn ngập khắp khoang phúc mạc. Đoạn ruột non dài hơn 2 mét bị thiếu máu nuôi dưỡng đã chuyển màu tím đen hoại tử kéo dài khoảng 80 cm. Viêm phúc mạc toàn thể khiến độc tố vi khuẩn ồ ạt ngấm vào máu, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nhiễm độc - suy gan thận cấp tính.

Sau khi cắt bỏ triệt để toàn bộ đoạn ruột đã chết, thách thức sinh tử đặt ra cho ê-kíp phẫu thuật: xử lý lưu thông đường tiêu hóa như thế nào khi đoạn ruột non lành còn lại chỉ vỏn vẹn gần 1 mét?.

Nếu chọn giải pháp an toàn trước mắt là đưa hai đầu ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, người bệnh chắc chắn sẽ rơi vào “hội chứng ruột ngắn” nghiêm trọng, mất nước, rối loạn điện giải và suy kiệt dinh dưỡng đến tử vong. Ngược lại, việc nối thông ruột ngay giữa môi trường ổ bụng đang nhiễm trùng nặng tiềm ẩn hiểm họa xì rò bục miệng nối cực kỳ nguy hiểm.

Đứng trước lằn ranh mong manh đó, ê-kíp phẫu thuật đưa ra quyết định táo bạo: thực hiện nối trực tiếp hai đầu ruột non ngay trong một thì phẫu thuật, chấp nhận thử thách để giữ lại chất lượng sống lâu dài cho cô gái trẻ.

Theo BS-CK1 Ngô Tường Phong, giai đoạn hậu phẫu tại Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) là cuộc chiến căng thẳng không kém. Bệnh nhân được kiểm soát huyết động chặt chẽ, sử dụng kháng sinh phổ rộng thế hệ mới liều cao, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch và đặc biệt là phác đồ thuốc chống đông chuẩn xác nhằm ngăn ngừa tái tạo huyết khối.

Sau 3 ngày, người bệnh đã có nhu động ruột và trung tiện được. Đến ngày thứ 9 sau mổ, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số chức năng gan thận trở về bình thường, vết mổ khô ráo, đường tiêu hóa phục hồi tốt khi bệnh nhân đã ăn uống thức ăn mềm và đại tiện tự chủ.

Ngày 7-10, nữ bệnh nhân chính thức được xuất viện về nước trong tình trạng sức khỏe ổn định hoàn toàn.

Theo BS-CK1 Ngô Tường Phong, tắc mạch mạc treo vốn thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi có sẵn bệnh lý tim mạch, nhưng trường hợp này xảy ra ở người mới 31 tuổi do tiền sử lạm dụng thuốc tránh thai chứa nội tiết tố kéo dài mà không có chỉ định. Chị em phụ nữ- đặc biệt là người thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử rối loạn đông máu, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc tránh thai kéo dài mà cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được sàng lọc nguy cơ huyết khối. Tắc mạch mạc treo ở giai đoạn đầu rất dễ bị chẩn đoán nhầm với viêm dạ dày cấp hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Dấu hiệu nhận biết điển hình là đau quặn bụng dữ dội, đau tăng dần liên tục và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. Đáng chú ý, ruột bị thiếu máu nuôi chỉ sau khoảng 6 giờ đã bắt đầu hoại tử không thể hồi phục. Do đó, khi có biểu hiện đau bụng cấp dữ dội kéo dài, người bệnh cần đến ngay các bệnh viện đa khoa lớn có chuyên khoa can thiệp mạch và phẫu thuật tiêu hóa để được cấp cứu kịp thời.