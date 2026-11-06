Bị tịch thu xe máy vì 'diễn xiếc' trên đường phố

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 6/11 cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ Trung H (SN 2005, trú tại thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) – nam thanh niên đã “diễn xiếc” xe máy trên đường phố bằng pha “bốc đầu”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hình ảnh Hồ Trung H "diễn xiếc" trên đường phố bằng pha "bốc đầu" được cắt từ video.

Vụ việc phát lộ từ một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội TikTok, đã được Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh, làm rõ hành tung nam thanh niên là Hồ Trung H không có giấy phép lái xe, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Theo đó, ngoài việc bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, nam thanh niên Hồ Trung H còn bị áp dụng hình phạt bổ sung tịch thu xe máy nhãn hiệu Honda Vario 125 BKS 85CA-093.31.

Tường trình tại Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, Hồ Trung H khai nhận đã mua chiếc xe máy nêu trên với giá 43 triệu đồng trong tháng 3/2026 theo hình thức trả góp thông qua một doanh nghiệp tài chính, nên doanh nghiệp này giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô. Sau khi mua về, H đã lắp lại pô xe độ chế để sử dụng.

Đến chiều 17/8/2026, trong lúc đang cùng bạn bè đi dạo trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, H đã “diễn xiếc” trên xe máy 85CA-093.31 bằng pha “bốc đầu” rồi nhờ người bạn cùng đi là Lê B.A (SN 2006, trú tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng điện thoại để quay video. Thời gian gần đây, H đã đăng tải đoạn video này trên mạng xã hội TikTok...