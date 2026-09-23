Bỉ thúc đẩy những sáng kiến hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Trong chuyến thăm Đồng Nai vừa qua - chuyến công tác đầu tiên của tân Đại sứ toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt kể từ khi tới Việt Nam, ông đã thăm và tìm hiểu hoạt động của sáng kiến An Vui mart dành cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

“Đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi tới một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội kể từ khi đến Việt Nam. Tôi muốn tận mắt chứng kiến những gì sự hợp tác giữa hai dân tộc có thể tạo ra, và trên hết là lắng nghe các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, Đại sứ chia sẻ.

Chuyến thăm diễn ra khi hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam trong hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã có những bước tiến đáng chú ý. Tháng 10-2023, Hạ viện Bỉ trở thành nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Những cam kết đó đang mở ra những hình thức hợp tác mới, hướng tới tạo sinh kế và đồng hành lâu dài với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Tân Đại sứ toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt thăm Đồng Nai và tìm hiểu hoạt động của sáng kiến An Vui mart dành cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Cẩm Anh

An Vui mart là một trong những kết quả cụ thể của hợp tác giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Quỹ Aquitara Philanthropic Fund của Bỉ. Thỏa thuận nguyên tắc giữa hai bên được trao đổi tại Phủ Chủ tịch trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ năm 2025.

Thay vì hỗ trợ tiền mặt một lần, mô hình hướng tới tạo một sinh kế để các gia đình trực tiếp vận hành cửa hàng, qua đó có thêm thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống.

Sau một năm triển khai tại Đồng Nai, mỗi gia đình tham gia mô hình đạt lợi nhuận trung bình khoảng 150 USD/tháng, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 18%. Đáng chú ý, không gia đình nào ghi nhận tháng kinh doanh thua lỗ trong năm đầu tiên, bà Elisabeth An G. Leysen, Giám đốc Quỹ Aquitara Philanthropic Fund thông tin.

“Một số gia đình không lựa chọn sử dụng lợi nhuận kiếm được mà tái đầu tư để phát triển thêm sản phẩm và mở rộng cửa hàng. Đó chính là tinh thần khởi nghiệp, và tinh thần ấy xuất phát từ chính họ”, bà Elisabeth An G. Leysen cho biết.

Đại sứ Pieter Leenknegt trao biểu trưng hỗ trợ 20 triệu đồng tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai. Ảnh: Cẩm Anh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn đánh giá việc triển khai sáng kiến này là mô hình thiết thực, góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống và giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Đồng Nai mong muốn mô hình tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Pieter Leenknegt cũng trao biểu trưng hỗ trợ 20 triệu đồng tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai. Cùng tham gia thúc đẩy mô hình, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCham đặt mục tiêu hỗ trợ mở rộng mô hình lên 88 cửa hàng mỗi năm.

Khắc phục hậu quả không chỉ là xử lý những di sản còn lại mà còn là tạo thêm cơ hội để những người chịu ảnh hưởng có thể tự xây dựng cuộc sống. Với Việt Nam và Bỉ, từ một nghị quyết tại nghị viện đến những cửa hàng sinh kế cụ thể, sự đồng hành đang từng bước được chuyển thành những hỗ trợ thiết thực và lâu dài cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin.