Bí thư xã ở Quảng Trị tụ tập ăn uống trong giờ hành chính, cơ quan chức năng nói gì?

Ngày 1/10, Sở Nội vụ Quảng Trị thông tin kết quả xác minh ban đầu liên quan phản ánh của công dân về việc một số cán bộ có mặt tại quán ăn trong giờ hành chính ngày 28/8, nguốn tin từ báo Thanh niên cho hay.

Theo phản ánh của ông Vũ Ngọc S., trú tại thôn Trung Đông, xã Hoàn Lão, khoảng 11h15 ngày 28/8, ông N.T.T, Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch, cùng hai hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn là ông Trần Anh Tuấn và bà Hoàng Thị Gái có mặt tại một quán ăn ở thôn Bàu Bàng, xã Đông Trạch.

Người phản ánh gửi kèm hình ảnh và đề nghị làm rõ việc chấp hành giờ làm việc, cũng như thông tin liên quan đến việc sử dụng rượu bia.

Hình ảnh người dân ghi nhận cho rằng cán bộ xã Đông Trạch xuất hiện tại quán ăn trong giờ hành chính vào ngày 28/8. Ảnh: NDCC.↵

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở tỉnh Quảng Trị năm 2026 tiến hành xác minh, đồng thời kiểm tra công vụ đột xuất tại xã Đông Trạch.

Khoảng 15h10 ngày 11/9, đoàn kiểm tra đến trụ sở Đảng ủy xã Đông Trạch nhưng phòng làm việc của ông T. đóng cửa. Qua liên lạc, ông T. cho biết, đang trên đường vào làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị.

Làm việc với đoàn kiểm tra lúc 15h20 cùng ngày, bà Hoàng Thị G. xác nhận có mặt tại quán ăn khoảng 11h10 ngày 28/8 và đã có báo cáo giải trình. Ông Trần Anh T. cũng xác nhận đến quán khoảng 11h15 và đã báo cáo giải trình về sự việc.

Kết quả xác minh bước đầu xác định cả 3 người có tham gia bữa ăn trưa ngày 28/8. Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý cán bộ, cả 3 trường hợp không thuộc diện UBND tỉnh Quảng Trị quản lý.

Đối với ông T., do thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Sở Nội vụ đề nghị báo cáo nội dung phản ánh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với hai hiệu trưởng, Sở Nội vụ đề nghị giao Chủ tịch UBND xã Đông Trạch tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh vụ việc sau khi Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị chuyển nội dung công dân phản ánh đến Sở Nội vụ.

Trao đổi với Tiền phong, ông N.T.T cho biết, bữa ăn được tổ chức để tiễn một người thầy đã nghỉ hưu trở lại TP.HCM. Ông thừa nhận việc đi ăn trước khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng là chưa đúng quy định về thời gian, đồng thời cho biết đã báo cáo cấp trên và rút kinh nghiệm.

Ông T. phủ nhận việc sử dụng rượu bia tại bữa ăn. Ông Trần Anh T. cũng cho biết, chỉ uống nước vì buổi chiều còn làm việc.

Trong kết quả xác minh ban đầu của Sở Nội vụ, chưa có kết luận về việc 3 người này có sử dụng rượu bia hay không.

Ông Võ Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Đông Trạch, cho biết địa phương đã tiến hành xác minh sơ bộ để trả lời phản ánh. Theo ông Quân, thời điểm xảy ra sự việc là đầu năm học mới, các trường chưa tổ chức dạy học và công việc kết thúc sau 11h. Các cơ sở giáo dục có khung giờ làm việc riêng phù hợp với đặc thù của ngành.

Ông Quân cũng cho biết mình có tham dự bữa ăn nhưng đến sau. Theo ông, cán bộ, công chức xã không sử dụng bia do buổi chiều tiếp tục làm việc; số bia xuất hiện trên bàn là của những khách mời khác.