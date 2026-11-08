Bí thư xã ở Phú Thọ livestream bán 10 tấn nông sản trong 8 tiếng

Bí xã Vân Sơn, ông Nguyễn Duy Tư (ở giữa) trong buổi livestream hỗ trợ bà con bán nông sản ngày 7/11. Ảnh: Cắt từ livestream.

Khoảng 2.000 đơn hàng, trên 10 tấn quýt được đặt mua là kết quả ngoài mong đợi trong phiên livestream bán nông sản đầu tiên của ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Lượng khách liên tục đặt hàng khiến hàng chục người tham gia hỗ trợ phải tất bật chốt đơn, thu hoạch và đóng gói sản phẩm ngay tại vườn.

Phiên livestream được thực hiện trên kênh mạng xã hội "Bí thư xứ Mường" của ông Tư. Trong suốt buổi phát trực tiếp, vị Bí thư cùng chủ vườn giới thiệu sản phẩm, trò chuyện, giải đáp thắc mắc và tương tác với khách hàng.

8 giờ livestream, hơn 10 tấn quýt được đặt mua

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Tư cho biết đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức livestream để quảng bá, tiêu thụ nông sản. Chương trình kéo dài liên tục 8 giờ (từ 9h đến 17h ngày 7/11), có thời điểm thu hút khoảng 500-600 người theo dõi cùng lúc.

Theo thống kê sơ bộ, phiên livestream ghi nhận khoảng 2.000 đơn đặt mua với hơn 10 tấn quýt. Tuy nhiên, con số chính thức vẫn đang được địa phương rà soát, tổng hợp do nhiều khách hàng đặt mua qua bình luận và tin nhắn riêng.

"Thực sự tôi không nghĩ phiên livestream lại thành công đến vậy. Điều bất ngờ nhất là mọi người ủng hộ rất nhiều, lượng người xem và đặt hàng vượt xa dự tính ban đầu", ông Tư chia sẻ.

Ông Tư dành lời cảm ơn tới mọi người đã ủng hộ sản phẩm nông sản địa phương tại buổi livestream quýt của Vân Sơn. Ảnh: Cắt từ livestream.

Trước khi chương trình diễn ra, Bí thư thừa nhận lo ngại phiên bán hàng đầu tiên chỉ thu hút vài chục người theo dõi. Dù đã quen với việc quay video, đăng tải nội dung quảng bá du lịch và giới thiệu địa phương trên mạng xã hội, đây là lần đầu ông trực tiếp livestream để bán nông sản. Tuy nhiên, càng về sau, chứng kiến lượng người xem tăng và những bình luận ủng hộ liên tục xuất hiện, ông dần tự tin hơn, thoải mái giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với người mua.

Để phục vụ phiên bán hàng, địa phương huy động khoảng 40 người, chủ yếu là đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ. Các lực lượng được phân công hỗ trợ hậu cần, tiếp nhận đơn hàng, thu hoạch và đóng gói quýt. Riêng bộ phận chốt đơn có khoảng 5-6 người.

Dù vậy, lượng khách đặt mua tăng nhanh vẫn khiến công tác xử lý đơn hàng gặp không ít khó khăn.

Ông Tư cho biết phiên livestream được tổ chức tại một vườn quýt trên cao, nơi hạ tầng Internet còn hạn chế. Ban tổ chức phải kéo đường truyền tạm dài hơn 200 m để phục vụ chương trình nhưng kết nối vẫn chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc theo dõi bình luận và tiếp nhận đơn hàng.

Bên cạnh đó, do lần đầu tổ chức, địa phương chưa sử dụng phần mềm chốt đơn tự động. Nhân sự phụ trách phải kiểm tra thủ công từng bình luận, tin nhắn của khách, khiến việc thống kê gặp khó khăn.

Dù gặp không ít trở ngại về kỹ thuật và nhân lực, ông Tư đánh giá kết quả của chương trình vượt xa kỳ vọng. Đặc biệt, khi phiên livestream kết thúc lúc 17h, nhu cầu đặt mua vẫn còn lớn.

Theo ông Tư, Vân Sơn hiện có khoảng 400 ha trồng quýt. Ảnh: Bí thư xứ Mường.

Thành công lớn nhất không nằm ở số đơn hàng

Ông cho rằng hiệu quả lớn nhất của chương trình là giúp người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành biết rằng Vân Sơn có một vùng trồng quýt với sản phẩm đặc trưng, bên cạnh những lợi thế vốn được quảng bá về du lịch.

Trước đây, địa phương chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giới thiệu cảnh quan, hoạt động du lịch và đời sống người dân. Trong khi đó, các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là quýt, chưa được nhiều người biết đến dù có tiềm năng phát triển.

Thông qua phiên livestream, người xem được giới thiệu trực tiếp về vườn quýt, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và quá trình sản xuất tại địa phương.

"Điều thành công nhất là mọi người ở khắp mọi miền Tổ quốc biết đến quýt Vân Sơn. Nhiều người trước đây còn không biết Vân Sơn có sản phẩm quýt như vậy", ông Tư chia sẻ.

Theo vị Bí thư, việc quảng bá rộng rãi có ý nghĩa lâu dài đối với đầu ra nông sản. Khi sản phẩm được nhiều người tiêu dùng biết đến, các chủ vườn có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng trực tiếp, thay vì chỉ chờ thương lái đến thu mua.

Sau buổi bán hàng online, bà con tất bật thu hoạch, đóng đơn hàng gửi cho khách. Ảnh: Bí thư xứ Mường.

Địa phương cũng kỳ vọng hiệu ứng từ phiên livestream sẽ thu hút thêm các doanh nghiệp, đầu mối bao tiêu, hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng quan tâm đến quýt Vân Sơn. Qua đó, người trồng quýt có thể từng bước mở rộng thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ duy nhất.

Đặc biệt, hiệu quả của phiên livestream đầu tiên còn được ông Tư nhấn mạnh là sự thay đổi trong cách nghĩ của người dân về việc bán hàng qua mạng xã hội.

Theo ông, quá trình chuẩn bị phiên livestream ban đầu không hoàn toàn thuận lợi. Một số chủ vườn chưa mặn mà với hình thức này vì đã quen bán quýt cho thương lái, dù giá thu mua có thể thấp hơn.

Với họ, việc thương lái đến tận vườn mua hàng vẫn là phương án quen thuộc và thuận tiện. Trong khi đó, livestream bán hàng là cách làm mới, chưa rõ hiệu quả nên nhiều người còn e ngại.

Chính quyền địa phương phải dành thời gian vận động, giải thích để các chủ vườn đồng ý tham gia thử nghiệm.

Bí thư xã Nguyễn Duy Tư trực tiếp trở thành nhân vật trong các video, giới thiệu về du lịch xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Nguyễn Duy Tư.

Thế nhưng, khi phiên bán hàng diễn ra, lượng người theo dõi và đặt mua liên tục tăng đã khiến không ít người bất ngờ. Từ tâm lý dè dặt ban đầu, các chủ vườn dần hào hứng, tích cực phối hợp cùng lực lượng hỗ trợ thu hoạch, đóng gói sản phẩm.

Sự thay đổi này có ý nghĩa đặc biệt bởi người nông dân đã trực tiếp nhìn thấy hiệu quả của chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Thay vì phải chờ thương lái đến tận nơi, người dân có thể ngồi ngay tại vườn, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước.

"Quan trọng hơn là thay đổi được nhận thức và cách nhìn của người nông dân Vân Sơn. Người dân thấy được hiệu quả từ ứng dụng chuyển đổi số, có thể ngồi ngay tại vườn mà vẫn bán được quýt, để mọi người ở khắp nơi biết đến sản phẩm của mình", ông Tư chia sẻ.