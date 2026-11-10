Bí thư xã livestream bán quýt, mở thêm đầu ra cho nông sản Vân Sơn

Ông Nguyễn Duy Tư Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ) đưa nông sản Vân Sơn lên mạng xã hội

Tám giờ kết nối khách hàng ngay tại vườn

Từ 9h đến 17h ngày 7/11, phiên livestream bán nông sản đầu tiên của xã Vân Sơn được tổ chức trên kênh cá nhân “Bí thư xứ Mường” của ông Nguyễn Duy Tư. Trong suốt chương trình, Bí thư Đảng ủy xã cùng các chủ vườn trực tiếp giới thiệu quýt, giải đáp thắc mắc và tương tác với người xem.

Ở thời điểm cao nhất, phiên phát sóng thu hút khoảng 500–600 người theo dõi cùng lúc. Theo thống kê sơ bộ của địa phương, chương trình ghi nhận khoảng 2.000 đơn đặt mua, tương ứng hơn 10 tấn quýt. Số liệu vẫn đang được rà soát, tổng hợp do đơn hàng được gửi qua cả bình luận và tin nhắn riêng.

“Thực sự tôi không nghĩ phiên livestream lại thành công đến vậy. Điều bất ngờ nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng, lượng người xem và đặt hàng vượt xa dự tính ban đầu”, ông Nguyễn Duy Tư chia sẻ.

Trước giờ phát sóng, ông Tư không giấu được lo lắng. Vốn quen quay video quảng bá du lịch, đây là lần đầu ông trực tiếp tham gia bán hàng trực tuyến. Sự quan tâm và những đơn đặt mua tăng dần trong phiên phát sóng đã giúp ông cùng các chủ vườn tự tin hơn khi giới thiệu sản phẩm.

Để phục vụ chương trình, địa phương huy động khoảng 40 người, gồm đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ, hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng, thu hoạch, đóng gói quýt.

Quá trình tổ chức cũng bộc lộ những khó khăn khi đưa hoạt động bán hàng lên môi trường số. Do kết nối Internet tại vườn còn hạn chế, nhóm thực hiện phải kéo đường truyền tạm dài hơn 200 m. Việc tiếp nhận, đối chiếu đơn hàng chủ yếu được thực hiện thủ công, chưa có phần mềm tự động hỗ trợ. Các lực lượng tham gia phải phối hợp để xử lý đơn và chuẩn bị giao hàng cho khách.

Bí thư Đảng ủy xã cùng các chủ vườn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và tương tác với người xem ngay tại vườn quýt.

Từ bán tại vườn đến chủ động tìm khách hàng

Theo ông Nguyễn Duy Tư, ý nghĩa của phiên livestream còn nằm ở việc đưa quýt Vân Sơn đến với người tiêu dùng ngoài địa phương, tạo thêm cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Trước đây, các hoạt động giới thiệu Vân Sơn chủ yếu tập trung vào du lịch, trong khi tiềm năng nông nghiệp, đặc biệt là cây quýt, chưa được quảng bá tương xứng. Đầu ra của người trồng quýt phần lớn phụ thuộc vào thương lái thu mua tại vườn, giá cả thiếu ổn định.

Bởi vậy, việc trực tiếp giới thiệu sản phẩm và nhận phản hồi từ khách hàng là trải nghiệm mới đối với nhiều hộ dân. Qua màn hình điện thoại, chủ vườn có thể trao đổi về sản phẩm, trả lời câu hỏi của người mua và tiếp nhận nhu cầu thị trường ngay tại nơi sản xuất.

Ban đầu, một số hộ còn e ngại với cách bán hàng qua mạng do đã quen bán xô cho thương lái. Theo ông Tư, quá trình vận động cùng kết quả bước đầu của phiên livestream đã giúp người dân cởi mở hơn với phương thức tiêu thụ mới.

“Người dân đã thấy rõ hiệu quả của chuyển đổi số. Giờ đây, bà con hiểu rằng chỉ cần ngồi ngay tại vườn, ứng dụng công nghệ là có thể mang nông sản địa phương giới thiệu đến khách hàng toàn quốc”, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn nhấn mạnh.

Điều thành công nhất là mọi người ở khắp mọi miền Tổ quốc biết đến quýt Vân Sơn

Từ phiên bán hàng đầu tiên, địa phương mong muốn mở rộng cơ hội kết nối với các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, từng bước đa dạng hóa đầu ra cho nông sản.

Khoảng 2.000 đơn đặt mua là kết quả bước đầu cần tiếp tục được đối chiếu với quá trình giao, nhận hàng. Nhưng với người trồng quýt Vân Sơn, phiên livestream đã mang đến một trải nghiệm cụ thể: bên cạnh cách bán truyền thống, họ có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và tham gia thị trường thông qua nền tảng số.