Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông trong phiên chợ nông sản số đầu tiên của xã - Ảnh: BT

Bí thư xã cùng nông dân "lên sóng, chốt đơn"

Giữa tháng 8-2026, phiên chợ nông sản số đầu tiên của xã Bạch Thông (Thái Nguyên) không có nhiều thứ thường thấy ở một chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn.

Không gian bán hàng được đặt ngay giữa vườn dưa lưới, người bán chưa quen máy quay, cách nói trước ống kính còn có phần lúng túng.

Nhưng, những sản phẩm được đưa lên sóng là những thứ rất thật, từ dưa lưới, lạc đỏ, gạo bao thai đến các mặt hàng nông sản gắn với đời sống của người dân địa phương.

Điều đáng chú ý là trong phiên livestream, người xem được tương tác, đặt câu hỏi với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông. Nhiều đơn hàng được chốt ngay trong lúc phát trực tiếp.

Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông chia sẻ: "Nông dân có thể là chuyên gia trong sản xuất, nhưng đưa một sản phẩm từ ruộng vườn lên môi trường số là câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi phải học cách đứng trước camera, nói trước ống kính, tương tác với khán giả, chốt đơn, đóng gói, vận chuyển và chăm sóc khách hàng... Do đó, sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, việc bỡ ngỡ không đáng sợ bằng việc không bắt đầu".

Có thể với nhiều đơn vị thì việc livestream, việc có một vài đơn hàng, một nút "Like", một nút "Chia sẻ" không phải là điều gì lớn lao. Nhưng với xã Bạch Thông, tất cả những lời động viên trong phiên phát trực tiếp đã thực sự tiếp thêm động lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong xã.

Thương mại điện tử giờ không phải câu chuyện chỉ có công nghệ. Đối với một hộ nông dân, thay đổi cách bán hàng cũng đồng nghĩa với thay đổi thói quen đã hình thành trong nhiều năm.

"Họ phải nghĩ đến hình ảnh sản phẩm, bao bì, cách kể câu chuyện, cách trả lời khách hàng và cả khả năng giao hàng đến một địa chỉ cách xa nơi sản xuất hàng trăm cây số. Xã Bạch Thông dự kiến duy trì mỗi tháng một phiên livestream, từng bước tạo thành một kênh quảng bá và kết nối tiêu thụ ổn định cho nông sản", Bà Ma Thị Mận nói.

Ông Nguyễn Xuân Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Tul (bên phải) - Ảnh: ET

Lời giới thiệu có trách nhiệm

Ở Đắk Lắk, câu chuyện diễn ra sôi động hơn.

Trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, 8 xã trọng điểm sầu riêng tổ chức các phiên livestream bán hàng. Người đứng trước ống kính cũng chính là lãnh đạo các xã.

Ông Nguyễn Xuân Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Tul (Đắk Lắk), nói: "Mục tiêu của chúng tôi tổ chức các phiên livestream để làm sao quảng bá được hình ảnh của xã Ea Tul và trực tiếp là quảng bá được thương hiệu sầu riêng của xã nhà đến khắp mọi miền của Tổ quốc".

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc (áo vàng, đững giữa) - Ảnh: EK

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc (Đắk Lắk), cho biết: "Đối với phiên livestream này, chúng tôi đã chuẩn bị những nội dung để hướng đến Lễ hội sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt là quảng bá thương hiệu của sầu riêng Ea Knuec. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn kể với mọi người nghe câu chuyện về những người đã tạo nên mùa vàng".

Những chia sẻ nghe đơn giản, nhưng cho thấy buổi livestream ở đây không được nhìn đơn thuần như một phương thức bán hàng.

Nếu một chủ vườn giới thiệu sầu riêng của mình, đó là câu chuyện của một sản phẩm đơn lẻ. Nếu một hợp tác xã đứng ra bán hàng, đó là câu chuyện của một thương hiệu. Nhưng khi lãnh đạo xã cùng xuất hiện, thông điệp được mở rộng thêm, đó là địa phương "đồng hành" sản phẩm ấy.

Sự xuất hiện của lãnh đạo cũng đặt ra một yêu cầu khác. Khi đã trực tiếp giới thiệu nông sản quê mình trước hàng nghìn người xem, câu chuyện về chất lượng, nguồn gốc và uy tín sản phẩm không còn là lời quảng cáo đơn thuần.

Và đây có lẽ là điểm thú vị nhất của những phiên livestream có lãnh đạo các địa phương cùng tham gia.