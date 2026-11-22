Ngày 22/11, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh gửi thư cảm ơn nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), cùng tập thể nhà trường vì những đóng góp cho giáo dục địa phương.

Trong thư, ông Hầu A Lềnh bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và tâm huyết mà thầy Khang dành cho học sinh vùng cao Mèo Vạc, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Không chỉ quan tâm bằng lời nói, nhà giáo này còn dành nguồn lực đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, công trình là món quà ý nghĩa dành cho học sinh vùng cao, nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn. Ngôi trường mới không chỉ mang đến không gian học tập khang trang, hiện đại mà còn mở thêm cơ hội để các em tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm động lực vươn lên.

Công trình dự kiến khánh thành ngày 23/11. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận sự chung tay của một nhà giáo dành cho sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới.

Kết thư, ông Hầu A Lềnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới thầy Nguyễn Xuân Khang và gia đình; đồng thời mong tập thể cán bộ, giáo viên Trường Marie Curie tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục. Thay mặt chính quyền và Nhân dân địa phương, Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp của thầy Khang cùng nhà trường.

Thầy Nguyễn Xuân Khang (giữa) cùng học trò Trường PTDTBT TH & THCS Marie Curie - Mèo Vạc. (Ảnh: Marie Curie School)

Sinh năm 1949, quê Nghệ An, thầy Nguyễn Xuân Khang là người sáng lập hệ thống Trường Marie Curie tại Hà Nội. Từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, năm 12 tuổi, ông phải đi bán kem dạo để kiếm tiền mua sách vở.

Năm 1965, ông trở thành lứa học sinh chuyên Toán đầu tiên của Việt Nam; năm 1968 đỗ Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa Vật lý.

Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại giảng dạy môn Vật lý cho khối phổ thông chuyên Toán. Năm 1989, ông cùng nhà giáo Văn Như Cương thành lập Trường dân lập Lương Thế Vinh.

Đến năm 1992, thầy Nguyễn Xuân Khang sáng lập Trường Marie Curie tại Hà Nội, phát triển từ một cơ sở ban đầu thành hệ thống giáo dục với nhiều cơ sở, hàng nghìn học sinh.

Không chỉ dành tâm huyết cho giáo dục tại Thủ đô, thầy Khang còn tích cực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Năm 2025, ông tài trợ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc với kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 100 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.000 học sinh.

Ông cũng chăm lo lâu dài cho 22 trẻ em Làng Nủ sau trận lũ quét năm 2024. Ở tuổi 77, thầy Khang vẫn duy trì thói quen ăn trưa, trò chuyện và lắng nghe học sinh, được nhiều em trìu mến gọi là “ông nội”. Hành trình của ông gắn liền với những nỗ lực mở rộng cơ hội học tập, đặc biệt cho trẻ em ở những vùng đất còn nhiều khó khăn.