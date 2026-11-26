Hàng nghìn công trình thanh niên đã thực hiện

Chiều 26/11, tại An Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 5 năm 2026. Cụm gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và Đồng Tháp. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, dù tổ chức bộ máy và địa bàn hoạt động có nhiều thay đổi, các cấp bộ Đoàn trong Cụm 5 đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai nhiều phong trào gắn với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt với phong trào Thanh niên tình nguyện với hàng nghìn công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Tiêu biểu, tuổi trẻ TPHCM triển khai hơn 1.400 công trình thanh niên, xây dựng 264 tuyến đường văn minh, trồng hơn 103.000 cây xanh, với nguồn lực trên 140 tỷ đồng; Đồng Tháp thực hiện 105km đường quê được thắp sáng, 104km công trình bảo vệ môi trường và xây dựng 26 cầu Hy Vọng; Cần Thơ triển khai 250 công trình thanh niên, trồng hơn 107.000 cây xanh.

Trong chuyển đổi số, TPHCM triển khai đội hình “Mùa hè số” tại 168/168 phường, xã, đặc khu với 3.183 chiến sĩ. An Giang tổ chức tập huấn trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối 140 điểm cầu với 12.000 người tham gia. Cần Thơ duy trì 218 tổ công nghệ số cộng đồng với 1.778 thành viên, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng ghi nhận nhiều kết quả. Vĩnh Long tư vấn hướng nghiệp cho hơn 117.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 18.200 người và hỗ trợ 82 thanh niên vay 4,92 tỷ đồng khởi nghiệp. Cần Thơ hỗ trợ 52 dự án, mô hình kinh tế; tư vấn hướng nghiệp cho 182.500 lượt thanh niên và giới thiệu việc làm cho 46.800 người.

Công tác chăm lo thiếu nhi tiếp tục được chú trọng. Cần Thơ có 744/744 liên đội tham gia hỗ trợ 61.910 thiếu nhi khó khăn, với tổng nguồn lực hơn 13,5 tỷ đồng; xây dựng 23 “Không gian số cho em”. Cà Mau trao 1.727 suất học bổng, gần 5.800 phần quà và 305 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị nhận nhiều ý kiến, đề xuất.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại diện các tỉnh, thành đoàn cũng phản ánh những khó khăn phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt về nhân sự, cơ chế hoạt động và chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, sau sáp nhập, số lượng đầu mối cơ sở lớn, trong khi năng lực cán bộ chưa đồng đều. Nhiều cán bộ Đoàn cũ chuyển công tác, đội ngũ mới tiếp nhận nhiệm vụ chưa có nhiều kinh nghiệm. Dù Tỉnh Đoàn đã tổ chức 4 đợt tập huấn, một bộ phận cán bộ cơ sở vẫn gặp khó khăn khi thích ứng với mô hình mới, một số cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc đã xin nghỉ.

Từ thực tế trên, Đồng Tháp đề xuất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nghiên cứu mô hình tổ chức, hoạt động Đoàn phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ.

Tăng cường tập hợp thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá, Cụm hoạt động số 5 là một trong những cụm có quy mô lớn, địa bàn rộng, số lượng thanh thiếu nhi đông. Cụm có vai trò quan trọng đối với chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Theo chị Nguyên, năm 2026, các tỉnh, thành đoàn trong Cụm 5 đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số đơn vị có phong trào sôi nổi, trong khi những địa phương khác còn gặp khó khăn về điều kiện tổ chức và nguồn lực. Do đó, đơn vị cụm trưởng cần phát huy vai trò điều phối, kết nối, vận động và hỗ trợ các địa phương, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng hoạt động.

Năm 2027, dự kiến lấy chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý, các cấp bộ Đoàn cần chủ động trước những thay đổi về tổ chức, cơ chế, chính sách và những tác động mới đến thanh thiếu nhi, đặc biệt AI, các ngành nghề mới và xu hướng truyền thông hiện đại.

Chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, cán bộ là khâu trọng tâm, có tính quyết định đối với chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở. Trong khi một số Đoàn xã, phường đang gặp khó khăn về nhân sự, cơ chế hoạt động và địa bàn phụ trách rộng. Các tỉnh, thành đoàn cần rà soát tổng thể đội ngũ, đánh giá đúng điều kiện thực tế để có phương án tổ chức phù hợp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Nhật Huy.

Cùng đó, chị Hồng Nguyên lưu ý, các tỉnh thành Đoàn phải nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên. Những địa bàn cần tập trung là trường học ngoài công lập, doanh nghiệp, thanh niên công nhân và các nhóm thanh niên đặc thù. Mỗi địa phương cần cụ thể hóa giải pháp phù hợp với đặc điểm thanh niên trên địa bàn, tránh triển khai hình thức, thiếu chiều sâu.

"Các tỉnh, thành Đoàn cần tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên, đặc biệt tại khu vực phía Nam, nơi có đông thanh niên nhập cư, thanh niên công nhân và sinh viên. Việc theo dõi tâm tư, nguyện vọng phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để có giải pháp xử lý", chị Hồ Hồng Nguyên lưu ý.