Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Chiều 22/9, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Tham gia đoàn còn có ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Thanh - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Động viên các em nỗ lực vươn lên

Phát biểu tại chương trình, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng gửi lời thăm hỏi đến các mẹ, các dì, tập thể cán bộ, nhân viên và toàn thể các em thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là lần thứ hai ông đến thăm Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Qua báo cáo và thông tin về hoạt động của Làng, ông vui mừng trước những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong thời gian qua.

Chánh án TANDTC biểu dương sự cố gắng của các thầy cô, các mẹ, các dì trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em; đồng thời chúc mừng những thành tích các em đạt được trong học tập.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng các lãnh đạo tham dự chương trình.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Chánh án Nguyễn Văn Quảng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gửi những phần quà và tình cảm đến các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Chánh án TANDTC chúc các em đón một mùa Trung thu vui vẻ, đầm ấm, xem đây là nguồn động viên để các em bước vào năm học 2026-2027 với nhiều nỗ lực và đạt thêm những kết quả tốt trong học tập, rèn luyện.

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho các em nhỏ.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, nhân viên, các mẹ, các dì đang công tác tại Làng; mong mọi người tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc để các em có môi trường sống, học tập và phát triển tốt.

Chánh án TANDTC đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Làng trẻ em SOS Đà Lạt nói chung và các em thiếu nhi đang được chăm sóc tại đây nói riêng.

Món quà tiếp thêm động lực cho các em

Tại chương trình, các em thiếu nhi lần lượt được mời lên sân khấu nhận quà Trung thu từ Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các em nhỏ.

Đón nhận các phần quà, thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Lạt bày tỏ sự cảm ơn, biết ơn đối với Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian đến thăm, động viên các em nhân dịp Tết Trung thu.

Với các em, những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp các em có thêm động lực học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho các em thiếu nhi.

"Chúng con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội, đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng", đại diện các em tại Làng chia sẻ.

Đại diện Làng trẻ em SOS Đà Lạt, ông Trần Bảo Long - Giám đốc Làng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành sự quan tâm, động viên và tình cảm đối với các em thiếu nhi đang sinh sống, học tập tại Làng.

"Sự quan tâm này là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các em có thêm niềm vui, sự tự tin và động lực trong học tập, sinh hoạt, đồng thời cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng", ông Trần Bảo Long nhấn mạnh.

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