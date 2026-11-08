Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Xuyến.

Cùng tham dự có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt của đồng chí Nguyễn Thị Xuyến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Xuyến đã dành trọn niềm tin, tâm huyết và trách nhiệm cho Đảng, cho cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Quảng, tấm gương của đồng chí Nguyễn Thị Xuyến là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lòng kiên trung và tinh thần tận tụy của người đảng viên cộng sản.

Đây cũng là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập, noi theo, giữ vững niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm đối với Đảng, với nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Xuyến.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Xuyến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Chánh án TANDTC cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng và phường 2 Bảo Lộc trong công tác chuẩn bị, tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng trang trọng, chu đáo, ấm áp nghĩa tình.

Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Xuyến diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Đồng thời, Chánh án TANDTC cũng đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng và gia đình chính sách; phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng và đạo đức cho thế hệ trẻ; phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò nêu gương của các đảng viên lão thành trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Các đại biểu cùng gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến tại buổi lễ.

Xúc động nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Xuyến bày tỏ niềm vui, đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã thay mặt lãnh đạo Đảng trực tiếp trao tặng phần thưởng cao quý này.

Gia đình đồng chí Nguyễn Thị Xuyến cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt.

Đối với gia đình, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là tấm gương về bản lĩnh, đạo đức cách mạng để các thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ, noi theo, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.