Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Sáng 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt nhằm thông tin kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng các lãnh đạo tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao; ông Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thanh - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và hơn 300 cử tri tham dự.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Lâm Viên - Đà Lạt phát huy thế mạnh du lịch, nông nghiệp công nghệ cao

Theo báo cáo của UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Du lịch, dịch vụ là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Trong 9 tháng, phường ước đón 835.350 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 53.357 lượt khách quốc tế. Lượng khách qua lưu trú đạt 199.350 lượt, tương đương 84,82% kế hoạch.

Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Riêng tháng 9, địa phương ước đón 106.200 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; quý III đạt khoảng 298.700 lượt khách.

Phường đang tăng cường quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch; chú trọng quản lý các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, hộ kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Cùng với du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một thế mạnh của phường. Toàn phường hiện có 957,4ha sản xuất nông nghiệp, trong đó 710ha ứng dụng công nghệ cao.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Địa phương tiếp tục khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện đất đai và thị trường; đẩy mạnh nông nghiệp thông minh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Trong 9 tháng, phường có 2 sản phẩm được Hội đồng OCOP tỉnh Lâm Đồng công nhận 3 sao và 3 sản phẩm được công nhận 4 sao.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng trao đổi, giải đáp các nội dung cử tri quan tâm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93,53%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80%; địa phương giải quyết việc làm mới cho 1.078 lao động, đạt 122,5% kế hoạch.

Theo báo cáo, phường không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,4%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98% và 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch.

Quốc hội sẽ giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

Tại hội nghị, cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, y tế, môi trường, đất đai, biên chế, chính sách người có công, người cao tuổi, giáo dục và một số vấn đề pháp lý.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương được đại diện chính quyền, sở, ngành trao đổi, giải trình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và định hướng cho năm 2027.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức, các tác động từ xung đột, cạnh tranh thương mại và quan hệ giữa các nước có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cho rằng, việc phát huy nội lực ở từng địa phương, từng ngành và trên phạm vi cả nước là yêu cầu quan trọng, trong đó tính tự lực, tự cường cần được chú trọng.

Cử tri Lê Văn Trúc, Bí thư Chi bộ, Tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2, phường Lâm Viên - Đà Lạt phát biểu tại hội nghị.

Một nội dung khác được Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh là việc Quốc hội giám sát thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo đó, các ý kiến của cử tri tại hội nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cấp có thẩm quyền. Quốc hội sẽ giám sát việc các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải quyết những kiến nghị này.

“Đây là nội dung rất quan trọng tại các kỳ họp Quốc hội, nhưng đối với kỳ họp thứ Hai, kỳ họp cuối năm sẽ đặc biệt được quan tâm”, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, của tỉnh cần được chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản đối với những nội dung chưa được giải đáp đầy đủ.

Với các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Những nội dung này cũng là cơ sở để theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cử tri Lê Văn Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, phường Lâm Viên - Đà Lạt phát biểu ý kiến.

Nhiều kiến nghị liên quan đời sống dân sinh

Đối với ý kiến của cử tri về tình trạng thiếu thuốc, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Y tế rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh. Trường hợp còn vướng mắc về trình tự, thủ tục, trong đó có đấu thầu, mua thuốc, cần tổng hợp để Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn, tháo gỡ.

Về môi trường, rác thải và xây dựng môi trường xanh, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là vấn đề cần được tỉnh quan tâm lâu dài, nhất là đối với địa phương có thế mạnh du lịch như Lâm Đồng.

Theo ông, việc xử lý rác cần được thực hiện từ đầu nguồn, gắn với phân loại, thu gom riêng và công nghệ xử lý phù hợp. Nếu rác đã phân loại nhưng quá trình thu gom, xử lý lại gộp chung thì việc phân loại sẽ không phát huy hiệu quả.

Cử tri Võ Văn Sang, Tổ dân phố Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Đối với ý kiến về sự chênh lệch giữa dân số thực tế và số liệu dân cư trên VNeID, ông đề nghị Công an tỉnh rà soát, cập nhật dữ liệu để bảo đảm chính xác.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, dữ liệu dân cư là cơ sở quan trọng phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dân cư.

Cử tri cũng nêu vấn đề quản lý văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là những nội dung đang được quan tâm ở cấp Trung ương, đồng thời cho rằng cần có giải pháp mang tính lâu dài trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Về biên chế, ông cho biết việc giao biên chế cho các địa phương trong giai đoạn 2027-2031 là vấn đề đang được quan tâm. Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về những khó khăn thực tế trong tổ chức bộ máy và nhu cầu nhân sự.

Cử tri Lê Thị Thanh Phụng, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, Chánh án TANDTC cũng lưu ý xu hướng chung hiện nay là biên chế tại các địa phương được cơ cấu theo hướng giảm, do đó cần tổ chức lại, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

Liên quan đến sách giáo khoa, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là vấn đề đang được dư luận quan tâm và các cơ quan Trung ương đã có những động thái chỉ đạo, giám sát. Ông cho rằng những phản ánh từ thực tiễn của cử tri là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, xử lý.

Đối với những vướng mắc trong thực hiện pháp luật đất đai, ông đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cần được chủ động giải quyết; các vướng mắc liên quan quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn cần được tổng hợp, gửi Đoàn đại biểu Quốc hội.

Về các chính sách đối với người có công, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ và người cao tuổi, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải thích, giải quyết những trường hợp cụ thể; đồng thời tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng trao đổi, giải đáp các nội dung cử tri quan tâm.

Đối với ý kiến liên quan thủ tục thừa kế, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng vướng mắc chủ yếu nằm ở thủ tục xác nhận hàng thừa kế, nhất là các trường hợp có con nuôi, con đẻ hoặc người thừa kế đang ở nước ngoài.

Theo ông, việc xác định chặt chẽ hàng thừa kế là cần thiết để bảo đảm quyền lợi của người dân, hạn chế tranh chấp tài sản trong gia đình và tạo cơ sở cho tòa án giải quyết đúng pháp luật khi tranh chấp phát sinh.

Kết luận hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đánh giá các ý kiến cử tri được nêu với tinh thần trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn địa phương và nguyện vọng của người dân.

Ông khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương để chuyển đến cơ quan chức năng; đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh, phường và các sở, ngành tiếp tục giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, trả lời cử tri một cách thấu đáo.

Một số hình ảnh khác:

Toàn cảnh hội nghị.