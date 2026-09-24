Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM không cấm xe xăng, ưu tiên giao thông công cộng

Chiều 24/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng tổ đại biểu Đoàn ĐBQH TPHCM (đơn vị bầu cử số 6), tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài.

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề ùn tắc giao thông và chuyển đổi phương tiện được cử tri quan tâm. Bí thư Trần Lưu Quang nhận định, đây là bài toán cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết phải tăng năng lực giao thông công cộng để từng bước giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trả lời các ý kiến của cử tri

Phát triển giao thông công cộng để giảm xe cá nhân

Giải pháp đầu tiên được Bí thư Trần Lưu Quang đề cập là phát triển giao thông công cộng. Ông cho biết, sau khi áp dụng chính sách miễn phí vé, lượng hành khách đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ, cho thấy giao thông công cộng đang ngày càng thu hút người dân.

Theo ông Quang, TPHCM hiện dành hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm để trợ cấp lĩnh vực này. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức lại mạng lưới xe buýt theo hướng hợp lý hơn, điều chỉnh quy mô phương tiện theo nhu cầu từng thời điểm. Hệ thống xe buýt cũng được tính toán kết nối với xe dịch vụ và các nhà chờ có mái che, tạo thuận tiện cho việc chuyển tuyến.

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tiếp tục phát triển đường sắt đô thị, tăng kết nối giữa các tuyến và giảm áp lực cho đường bộ.

Ông Quang cho rằng, phát triển giao thông công cộng không chỉ là tăng số lượng phương tiện mà còn phải bảo đảm thuận tiện, kết nối và từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM chủ trì buổi tiếp xúc cử tri

Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề cập việc chuyển đổi từ xe sử dụng xăng sang xe điện. Ông cho biết, TPHCM không cấm người dân sử dụng xe xăng mà sẽ nghiên cứu các chính sách kinh tế, tài chính để khuyến khích chuyển sang xe điện.

“Nguyên tắc chung là thành phố sẽ không cấm người dân đi xe xăng”, Bí thư TPHCM nhấn mạnh.

Thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu thu phí theo từng khu vực, kết hợp camera thông minh và công nghệ để quản lý phương tiện, tạo khác biệt về chi phí và điều kiện lưu thông thay vì cấm bằng biện pháp hành chính.

“Thành phố sẽ khuyến khích người dân chuyển sang xe điện bằng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Người dân góp một phần, Nhà nước hỗ trợ một phần, các hãng xe cũng tham gia một phần. Từng bước thực hiện chuyển đổi sang xe điện”, ông Quang cho biết.

Bên cạnh hạ tầng và phương tiện, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò của văn hóa giao thông. Theo ông, việc tùy tiện chuyển làn, chen vào chỗ trống bất chấp quy định cũng góp phần làm ùn tắc nghiêm trọng hơn.

Ông cho rằng, xây dựng ý thức chấp hành luật, hình thành văn hóa giao thông cần được thực hiện đồng bộ với các giải pháp về hạ tầng, giao thông công cộng và tổ chức giao thông.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9

Nhà ở xã hội có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại

Cũng tại buổi tiếp xúc, Bí thư TPHCM thông tin về mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đồng thời cho rằng thành phố cần quan tâm phân khúc nhà ở vừa túi tiền, phù hợp khả năng chi trả của người lao động.

"Nhà ở xã hội bây giờ có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại. Chỉ có điều là chúng ta có những cơ chế đặc biệt về giá đất, về cái này kia, cho nên rẻ", ông nói.

Đối với các dự án tái định cư, thành phố định hướng bảo đảm hạ tầng đồng bộ với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ và giao thông kết nối. Giá nhà cần ở mức hợp lý, đi kèm chính sách tài chính để người dân có thể trả dần.

Đối với việc triển khai dự án, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương bảo đảm công khai, minh bạch.

“Làm tới đâu người dân biết tới đó. Chúng tôi yêu cầu phải công khai tiến độ dự án và minh bạch về việc triển khai thực hiện dự án. Người dân chưa rõ có thể hỏi chính quyền địa phương về tiến độ, lý do dự án chậm. Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giải trình”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nếu địa phương không giải trình đầy đủ, để người dân phản ánh với lãnh đạo thành phố, thành phố sẽ kiểm tra, phê bình, thậm chí kiểm điểm nếu phát hiện sai phạm.