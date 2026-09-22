Bí thư Trần Lưu Quang: Tp.HCM không có đường lùi với 3 mục tiêu lớn

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; Đồ án Quy hoạch tổng thể Tp.HCM; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, 3 mục tiêu trọng tâm được đặt ra là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 với tỷ lệ nhất trí 100%.

Không có đường lùi với 3 mục tiêu lớn

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang đánh giá thành phố đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2026 với nhiều kết quả tích cực, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó đã được triển khai.

Theo ông, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang từng bước vận hành hiệu quả, các chỉ tiêu định lượng như tăng trưởng, giải ngân đầu tư công có những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, niềm tin, sự đồng lòng và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp vào sự thay đổi của thành phố là một điểm sáng quan trọng.

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang đánh giá thành phố đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2026 với nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh những kết quả trong việc vận dụng các nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những cơ chế, chính sách cụ thể. Đây là nền tảng để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 và Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị.

HĐND Tp.HCM trong kỳ họp chuyên đề vừa qua cũng đã thông qua gần 30 nội dung để cụ thể hóa các cơ chế này và dự kiến tiếp tục xem xét nhiều nội dung trong tháng 10/2026.

Tp.HCM triển khai nhiều chính sách an sinh về y tế, giáo dục và giao thông, trong đó hỗ trợ BHYT cho một số nhóm, bệnh nhân chạy thận, người nghèo, trẻ em ung thư và cho mượn sách giáo khoa. Việc miễn phí xe buýt kết hợp đầu tư hạ tầng giúp lượng hành khách tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy vậy, Bí thư Thành ủy cho rằng đây mới là nền tảng, còn áp lực 3 tháng cuối năm rất lớn.

Chín tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Tp.HCM ước đạt 683.867 tỷ đồng, tăng 47,63%; sản xuất công nghiệp tăng 11,1% và bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8%. Thu ngân sách đạt 670.599 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công 103.319 tỷ đồng, lần lượt đạt khoảng 66,4% và 70% kế hoạch. Thành phố vẫn đặt mục tiêu cả năm GRDP tăng trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

“Không có đường lùi” với các mục tiêu này, Bí thư Thành ủy yêu cầu không đặt câu hỏi liệu có đạt được hay không mà phải tập trung trả lời câu hỏi làm thế nào để đạt được.

Ông cho rằng thách thức là rất lớn nhưng cơ hội cũng không nhỏ, nhất là khi quý IV thường là giai đoạn tăng trưởng cao và từ ngày 1/10, Luật Phát triển đô thị cùng nhiều nghị quyết của HĐND Tp.HCM bắt đầu tạo thêm dư địa để tháo gỡ các tồn tại, khơi thông nguồn lực.

Tp.HCM hiện đóng góp tỷ trọng lớn trong GDP cả nước. Vì vậy, theo Bí thư Thành ủy, nếu thành phố không đạt mục tiêu tăng trưởng thì áp lực đối với tăng trưởng chung của cả nước sẽ rất lớn.

Không “tận thu”, không “đấu giá bằng mọi giá”

Để thực hiện các mục tiêu cuối năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát lại toàn bộ các hoạt động, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, nhằm phản ánh đúng và đầy đủ vào chỉ số tăng trưởng.

UBND Tp.HCM được yêu cầu điều phối đồng bộ các khâu gồm đền bù, giải phóng mặt bằng; vật liệu xây dựng; xây lắp và chuẩn bị đầu tư. Trách nhiệm của các ban quản lý dự án, nhà thầu và sở, ngành cũng phải được siết chặt.

Đối với đầu tư tư nhân, FDI và xuất khẩu, thành phố cần chuyển mạnh từ “thu hút dự án” sang “triển khai dự án”, đơn giản hóa thủ tục và cho phép thực hiện song song các quy trình nếu pháp luật cho phép.

Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát lại toàn bộ các hoạt động, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, nhằm phản ánh đúng và đầy đủ vào chỉ số tăng trưởng.

Một nội dung đáng chú ý được ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh là tăng trưởng phải đi đôi với phát triển bền vững. Trong đấu giá đất, thành phố không chạy theo việc “đấu giá bằng mọi giá” nếu điều kiện thị trường chưa phù hợp, đồng thời chủ động tìm kiếm các nguồn thu khác.

Với thu ngân sách, thành phố phải đẩy mạnh chống thất thu, rà soát và thu hồi các khoản nợ đọng, nhưng “không tận thu” để doanh nghiệp còn dư địa phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa được xác định là những động lực cần khai thác trong những tháng cuối năm, nhất là nhu cầu mua sắm, du lịch và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Theo báo cáo, Tp.HCM cũng đang tập trung xử lý khối lượng lớn các dự án tồn đọng. Trong tổng số 921 dự án được rà soát, thành phố đã tháo gỡ khó khăn cho 233 dự án và có hướng chỉ đạo xử lý đối với 688 dự án.

Bố trí chưa phù hợp phải mạnh dạn điều chỉnh

Một vấn đề khác được Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý là công tác cán bộ trong bối cảnh thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Trần Lưu Quang, một số sở, ngành, xã, phường vẫn còn lúng túng trước sự thay đổi về tổ chức bộ máy, quy định mới và khối lượng công việc phát sinh. Việc phân công, điều chuyển nhân sự ở một số nơi chưa thực sự tối ưu; một bộ phận cán bộ còn tâm lý ngại thay đổi.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm, đánh giá bằng KPI và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh việc sắp xếp cán bộ không phải làm một lần rồi dừng lại mà cần được thực hiện liên tục. Nếu bố trí chưa phù hợp thì phải mạnh dạn điều chỉnh, kể cả đưa cán bộ trở lại vị trí cũ nếu phương án trước đó không hiệu quả.

Theo báo cáo công tác xây dựng Đảng, Tp.HCM đã thử nghiệm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số KPI; hơn 1.170 cán bộ tại 242 đơn vị đã được tập huấn. Tại thời điểm hội nghị, thành phố có 253 đơn vị và hơn 82.500 lượt cán bộ đăng ký thực hiện đánh giá KPI trên hệ thống phần mềm.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu giám sát chặt các cơ chế mới, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài, đồng thời đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận theo hướng thực chất, giảm khẩu hiệu, tạo kết quả cụ thể và củng cố niềm tin người dân.

Về dài hạn, Tp.HCM tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực, quản lý gần 20.000 địa chỉ nhà đất công, đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả và chủ động nguồn điện xanh, tái tạo để thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn. Thành phố hướng tới duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm giai đoạn 2026-2045.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố chuyển từ tâm thế “khó” sang tư duy “làm thế nào để làm được”, lấy kết quả thực tế làm thước đo cuối cùng của quá trình điều hành và tổ chức thực hiện.