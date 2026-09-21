Bí thư Trần Lưu Quang: Nghị quyết HĐND phải giải quyết được vấn đề cho TP.HCM

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 21/9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý tại Kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết định nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực quan trọng, từ tài chính - ngân sách; tài nguyên, môi trường; quy hoạch và phát triển đô thị; giáo dục, y tế, nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Đặc biệt, nhiều Nghị quyết thực thi Luật Phát triển đô thị sẽ được xem xét, thông qua, đảm bảo triển khai khi Luật có hiệu lực ngày 1/10 tới.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: Anh Đức)

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, Luật Phát triển đô thị đã tạo khuôn khổ pháp lý mới, trao cho TP.HCM nhiều thẩm quyền hơn, qua đó tăng tính chủ động trong giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt.

Tinh thần của Luật Phát triển đô thị là tăng tính chủ động cho Thành phố. Vì vậy, các nghị quyết của HĐND cũng phải thể hiện rõ tinh thần này. Một chính sách tốt không chỉ đúng về pháp lý mà còn phải khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Điều quan trọng nhất cần thống nhất là chúng ta không ban hành những nghị quyết này chỉ để hoàn thành yêu cầu về mặt pháp lý. Ý nghĩa lớn hơn là phải biến những quyền hạn Quốc hội trao thành các cơ chế cụ thể, từ đó khơi thông nguồn lực và tạo ra những kết quả phát triển thực chất cho Thành phố.

“Quyền hạn được trao là điều kiện rất quan trọng, nhưng quyền hạn tự nó không tạo ra kết quả. Nếu Luật đã trao quyền nhưng chúng ta chậm cụ thể hóa; nghị quyết được ban hành nhưng khó thực hiện; chính sách có nhưng người dân, doanh nghiệp không tiếp cận được thì những quyền hạn đó chưa thực sự tạo ra giá trị”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông cho rằng Nghị quyết không phải là đích đến, kết quả mới là mục tiêu cuối cùng. Một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra động lực phát triển.

Kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra trong ngày 21 và 22/9. (Ảnh Quang Định)

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét kỹ các nhóm vấn đề. Trong đó phải đặt chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực tế của từng nghị quyết lên hàng đầu

“Số lượng nghị quyết được thông qua không phải là thước đo quan trọng nhất của Kỳ họp. Điều quan trọng là sau mỗi nghị quyết, chúng ta giải quyết được vấn đề gì của Thành phố”, Bí thư Thành ủy lưu ý.

Theo ông Quang, mỗi chính sách phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng bộ với hệ thống pháp luật; đồng thời phải rõ đối tượng, rõ điều kiện, rõ trách nhiệm và đủ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Vì vậy, các vị đại biểu khi xem xét, cho ý kiến các Nghị quyết cần làm rõ ba câu hỏi. Thứ nhất nghị quyết này tháo gỡ được điểm nghẽn nào?

Thứ 2 là nghị quyết này khơi thông được nguồn lực hoặc tạo ra động lực phát triển gì và cuối cùng, cơ quan nào chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Các đại biểu không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi quy định cho phép chúng ta làm gì. Mà phải đặt câu hỏi cao hơn: trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng ta có thể làm gì tốt hơn cho sự phát triển của Thành phố.

Ông lưu ý các chính sách trình kỳ họp lần này liên quan trực tiếp đến nhiều nguồn lực rất quan trọng của Thành phố. TP.HCM không thiếu tiềm năng. Vấn đề là phải biến tiềm năng thành nguồn lực; biến nguồn lực thành động lực và cuối cùng phải biến động lực thành kết quả phát triển cụ thể.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Quang Định)

Do vậy, nghị quyết được ban hành phải gắn ngay với trách nhiệm tổ chức thực hiện, sản phẩm đầu ra và khả năng đo lường kết quả.

UBND được và các cơ quan liên quan được yêu cầu không xem việc HĐND thông qua nghị quyết là kết thúc một công việc mà đó mới là bắt đầu. HĐND tạo lập hành lang pháp lý; UBND tổ chức thực hiện. Các sở, ngành phải chuyển các cơ chế đó thành công việc và sản phẩm cụ thể. Xã, phường, đặc khu là nơi chính sách trực tiếp đi đến người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy yêu cầu sau kỳ họp, với từng nghị quyết cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, công việc phải hoàn thành, sản phẩm phải đạt và kết quả cuối cùng.

Không để nghị quyết đã ban hành nhưng vẫn không rõ ai chịu trách nhiệm. Không để một việc đã rõ thẩm quyền mà vẫn tiếp tục hỏi lẫn nhau, xin ý kiến vòng vòng và càng không thể để quyền đã được giao nhưng người được giao quyền lại không dám sử dụng.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện phải được đo lường cụ thể; chính sách hỗ trợ phải biết có bao nhiêu đối tượng thực sự được thụ hưởng; cơ chế mới thì phải xác định được bao nhiêu vướng mắc được tháo gỡ, bao nhiêu dự án được triển khai...

“Cái gì đo được thì phải đo. Có đo lường mới đánh giá đúng kết quả; có đánh giá đúng kết quả mới xác định đúng trách nhiệm”, Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm.

Đồng thời phải tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ

Vai trò của HĐND không kết thúc khi nghị quyết được biểu quyết thông qua mà tiếp tục theo dõi, giám sát đến cùng những chính sách quan trọng được quyết định tại Kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9, xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách, để thực thi ngày 1/10 tới, khi Luật có hiệu lực. Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến 38 tờ trình. Trong đó có các nội dung liên quan thành phần hồ sơ, định mức chi phí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể TP.HCM; quy hoạch không gian ngầm; quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm; phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương và quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Các quy định về tiêu chí, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư; chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5; hỗ trợ đóng BHYT cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn thành phố…cũng được xem xét, thông qua