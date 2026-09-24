Bí thư Trần Lưu Quang: Năm sau, TP.HCM sẽ in sách đặt trong thư viện các trường

Chiều 24/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị bầu cử số 6, tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới việc tổ chức thực thi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10 tới, Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như đẩy nhanh đầu tư cầu đường; kẹt xe, thiếu sách giáo khoa cũng được nhiều cử tri đặt câu hỏi.

Năm sau không phải chạy mua đủ thứ sách

Cử tri phường Vườn Lài phản ánh, từ đầu năm học mới đến nay, việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, khiến việc học tập của học sinh bì ảnh hưởng. Nhiều phụ huynh phải chạy khắp nơi, xếp hàng nhiều giờ nhưng không mua được sách cho con em.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời cử tri nhiều nội dung tại buổi tiếp xúc chiều 24/9.

Cử tri Trần Hồng Quang ở phường Vườn Lài đề nghị chấn chỉnh quy trình in ấn, cung ứng và phân phối sách giáo khoa, bảo đảm học sinh có đầy đủ sách, tài liệu ngay đầu năm học.

Trả lời việc này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói rằng ông đã nhắn tin trực tiếp hỏi Giám đốc Sở GD&ĐT. Tin nhắn lãnh đạo Sở trả lời là tính đến 14h hôm nay Thành phố còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ 0,04%, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và Lịch sử - Địa lý ở một số lớp.

Hiện sách Lịch sử - Địa lý đang được nhà xuất bản giao, còn môn Công nghệ lớp 9 đang được tiếp tục in.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết, trước đó lãnh đạo Sở có nhắn với ông rằng ngày 15/9 sẽ kết thúc tình trạng này, mong bà con chia sẻ; nhà xuất bản báo tuần sau sẽ giao hết sách cho các trường.

Trong thời gian chờ sách, theo ông Trần Lưu Quang, các trường có thể tổ chức cho giáo viên giảng bài trực tiếp; học sinh có sách chia sẻ, học cùng các bạn chưa đủ sách. Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thêm, cả nước hiện nay thống nhất sử dụng chung một bộ sách giáo khoa, không còn “rối” khi chọn lựa 4 bộ như trước.

Ông Trần Lưu Quang cho biết, Thủ tướng vừa rồi đã chỉ đạo đa dạng đơn vị làm sách; hiện nay chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục, như vậy có vẻ chưa ổn lắm. “Nếu giao Thành phố in, tôi báo cáo với bà con cử tri rằng tôi chỉ cần 2 đêm là in xong phần thiếu”, ông nói.

Cử tri các phường nêu nhiều ý kiến sát sườn liên quan đến đời sống dân dân.

Chia sẻ với cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, điểm mới là TP.HCM đã có chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa, giống như thời xưa đi học. Hy vọng năm sau, nếu không có gì thay đổi, Thành phố sẽ in sách để trong thư viện các trường. Nhà nào khó khăn sẽ cho mượn, nhưng mà mượn là phải giữ, hư, rách là phải đền.

“Tinh thần chung là tới đây bà con yên tâm, không phải cứ đầu năm học là chạy mua đủ thứ sách, tốn kém với nhiều gia đình”, ông Quang nói.

TP.HCM không cấm xe xăng

Cử tri Ngọc Hương, phường Diên Hồng, phản ánh rằng thời gian gần đây, tình trạng kẹt xe có dấu hiệu tái phát và lan rộng từ cửa ngõ vào các tuyến đường huyết mạch nội thành. Họ kiến nghị Thành phố có các giải pháp hiệu quả giảm kẹt xe.

Cử tri phường Diên Hồng cũng đặc biệt quan tâm đến lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Đây là câu chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là lực lượng lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định nguyên tắc chung là Thành phố không cấm xe xăng và đang tính toán áp dụng các công cụ tài chính, cơ chế kinh tế phù hợp để định hướng.

“Ví dụ xe xăng đi tới một số khu vực sẽ phải trả phí. Chúng tôi khuyến khích người dân đổi xe xăng sang xe điện với sự hỗ trợ của Nhà nước, để từng bước chuyển đổi”, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Về tình trạng ùn tắc giao thông, ông Quang nhấn mạnh đây là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

TP.HCM quá đông dân và để giải quyết bài toán trên, Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển giao thông công cộng.

Buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9 của tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Thành phố đã chi hơn 2.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt trong một năm và mang lại nhiều điểm tích cực. Số liệu mới nhất thể hiện lượng người đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, TPHCM cũng đang phát triển 570km tàu điện để kết nối các khu vực trong thành phố đến 2035 và giai đoạn tiếp theo. Xe buýt cũng tính toán các tuyến và lưu lượng xe hợp lý hơn, cải thiện hạ tầng, chất lượng phục vụ của xe buýt, nhà chờ nhằm thay đổi thói quen của người dân.

Về chuẩn bị triển khai Luật Phát triển đô thị, ông Quang cho biết tinh thần mong muốn chung là dễ hiểu, dễ đi vào cuộc sống, chính quyền làm, người dân giám sát.

“Chưa bao giờ TP.HCM có được cơ chế mạnh vậy. Hai ngày đầu tuần, Hội đồng Nhân dân TP.HCM quyết nghị khoảng 21 nghị quyết, cơ bản các vấn đề về quản lý và phát triển đô thị.

Chúng ta có 240 nội dung luật này cần cụ thể hóa bằng 105 văn bản. Thời gian gấp gáp nên bước đầu đã thông qua khoảng chừng 21 nghị quyết. Những vấn đề còn lại sẽ làm tiếp vào tháng 10, phấn đấu cuối năm đủ 105 văn bản cụ thể hóa 240 nội dung. Tinh thần chung là rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền,rõkết quả”, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.

Ông cũng chia sẻ rằng TP.HCM phấn đấu xây dựng vượt chỉ tiêu gần 200.000 căn nhà xã hội, có thể lên 300.000 căn. Các nhà đầu tư bất động sản cũng hào hứng chung tay cùng thành phố.

Nhà xã hội cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đồng thời có mức giá phù hợp để người dân có thể tiếp cận. Với người dân thuộc diện tái định cư, TP.HCM đang triển khai nhiều dự án, và sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân có thể tái định cư gần nơi ở cũ.

Tuy nhiên, theo ông, việc tái định cư cũng phải được đặt trong bài toán quy hoạch chung của thành phố. Định hướng là không tiếp tục nén dân số ở khu vực trung tâm, đặc biệt khu vực lõi đô thị, sẽ có trường hợp người dân phải di chuyển ra khu vực khác.