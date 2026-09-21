Bí thư Trần Lưu Quang: Không để quyền được giao nhưng cán bộ không dám sử dụng

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 21/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị thành phố phải biến những quyền hạn được trao thành cơ chế cụ thể, khơi thông nguồn lực và tạo ra kết quả phát triển thực tế.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Luật Phát triển đô thị đã tạo ra khuôn khổ pháp lý mới, trao cho TPHCM nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt.

Ông Quang nhấn mạnh, điều quan trọng không phải ban hành nghị quyết để hoàn thành yêu cầu pháp lý mà phải biến quyền hạn được trao thành cơ chế, từ đó khơi thông nguồn lực và tạo ra kết quả phát triển.

“Quyền hạn được trao là điều kiện rất quan trọng, nhưng quyền hạn tự nó không tạo ra kết quả. Nếu Luật đã trao quyền nhưng chúng ta chậm cụ thể hóa. Nghị quyết được ban hành nhưng khó thực hiện. Chính sách có nhưng người dân, doanh nghiệp không tiếp cận được thì những quyền hạn đó chưa thực sự tạo ra giá trị” - Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM sáng 21/9. Ảnh: Nguyễn Huế

Không để nghị quyết ban hành nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị đại biểu HĐND TP đặt chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực tế của từng nghị quyết lên hàng đầu.

“Số lượng nghị quyết được thông qua không phải là thước đo quan trọng nhất của Kỳ họp. Điều quan trọng là sau mỗi nghị quyết, chúng ta giải quyết được vấn đề gì của thành phố” - ông Quang cho biết.

Khi xem xét từng nghị quyết, ông đề nghị các đại biểu làm rõ ba câu hỏi: Nghị quyết tháo gỡ được điểm nghẽn nào? Khơi thông được nguồn lực hoặc tạo ra động lực phát triển gì? Cơ quan nào chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện?

Ông Quang cũng yêu cầu thành phố sử dụng đúng và hiệu quả “không gian chính sách” được trao để khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển.

“Không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi: quy định cho phép chúng ta làm gì. Mà phải đặt câu hỏi cao hơn: trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng ta có thể làm gì tốt hơn cho sự phát triển của thành phố” - ông nhấn mạnh.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, thành phố không được tự thu hẹp quyền của mình nhưng cũng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn pháp luật; phải chủ động, sáng tạo, đồng thời công khai, minh bạch và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

Về tổ chức thực hiện, ông Quang cho rằng HĐND TP tạo lập hành lang pháp lý, UBND tổ chức thực hiện, các sở, ngành phải chuyển cơ chế thành công việc và sản phẩm cụ thể; xã, phường, đặc khu là nơi chính sách trực tiếp đến với người dân và doanh nghiệp.

“Không để nghị quyết đã ban hành nhưng vẫn không rõ ai chịu trách nhiệm. Không để một việc đã rõ thẩm quyền mà vẫn tiếp tục hỏi lẫn nhau, xin ý kiến vòng vòng và càng không thể để quyền đã được giao nhưng người được giao quyền lại không dám sử dụng” - ông nói.

Bí thư Thành ủy yêu cầu kết quả thực hiện phải được đo lường cụ thể. Chính sách hỗ trợ phải xác định được số người thực sự được thụ hưởng; cơ chế mới phải đo được số vướng mắc được tháo gỡ, số dự án được triển khai; thủ tục mới phải xác định thời gian, chi phí được giảm.

“Quan trọng nhất là người dân và doanh nghiệp phải cảm nhận được sự thay đổi. Cái gì đo được thì phải đo. Có đo lường mới đánh giá đúng kết quả; có đánh giá đúng kết quả mới xác định đúng trách nhiệm”, ông nhấn mạnh.

Bảo vệ cán bộ dám làm đúng

Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, đồng thời gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

“Nghị quyết của HĐND phải sống trong thực tiễn, chứ không chỉ nằm trong hồ sơ. Mặt khác, khi quyền hạn được mở rộng thì yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn”, ông nói.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Bí thư Thành ủy, cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, đúng quy định, công khai, minh bạch, không vụ lợi, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì phải được bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

“Ngược lại, nếu lợi dụng cơ chế, chính sách để vụ lợi, phục vụ lợi ích nhóm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực thì phải xử lý nghiêm”, ông nhấn mạnh.

Ông cho rằng bảo vệ người dám làm đúng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quyền lực không mâu thuẫn với nhau. Đó là hai mặt của cùng một yêu cầu: quyền hạn phải đi cùng trách nhiệm và trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả.

Phước Sáng