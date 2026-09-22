Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ về thách thức 'vô cùng lớn' của TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã đi được 3/4 chặng đường năm 2026.

“Chúng ta đã làm được rất nhiều việc, trong đó có những việc mà cho tới giờ này chúng ta có thể vui và có thể một chút tự hào”, ông nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, thành phố được giao rất nhiều việc, trong đó có những việc rất khó, mang tính chất cách mạng, đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận sự thay đổi rất lớn trong cách suy nghĩ và hành vi. Kết quả đạt được cho thấy hướng đi của Đảng là đúng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo chiều 22/9. Ảnh: Phan Anh.

Ông nhìn nhận vẫn còn những việc cần hoàn thiện thêm, nhưng “bữa sau khá hơn bữa trước”, đó là tiến bộ đáng ghi nhận. Người dân, doanh nghiệp và cán bộ thành phố cũng có sự hào hứng nhất định trong công việc.

“Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang ngồi trong căn phòng này, đều đã cố gắng rất nhiều để vươn lên chính mình, để đảm đương những nhiệm vụ lớn mà Đảng giao”, ông nói.

Nhiều điểm sáng trong vận hành bộ máy

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá thành phố có những điểm sáng lớn, trong đó nổi bật là việc vận dụng các nghị quyết của Quốc hội để tạo ra sản phẩm cụ thể.

Theo ông, đây là nền tảng quan trọng để thành phố triển khai các cơ chế mới. Trong ngày 21 và 22/9, HĐND TP.HCM đã quyết nghị gần 30 nội dung để thể chế hóa việc này. Trong tháng 10, thành phố sẽ tiếp tục có một phiên họp với nhiều nội dung để chuẩn bị áp dụng các cơ chế mới.

Một điểm sáng khác là thành phố đã triển khai nhiều chính sách an sinh với tinh thần “thành phố nghĩa tình”. Theo ông, đây là những chính sách đang nhận được sự ủng hộ và đồng lòng của người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá thành phố có những điểm sáng lớn trong thời gian qua. Ảnh: Phan Anh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng thành phố từng bước có những phương thức, cách thức vận hành hiệu quả hơn. Các sở, ngành và địa phương đang sắp xếp, bố trí lại bộ máy hợp lý hơn. Ông dẫn chứng việc thay đổi công tác chỉ đạo, điều phối đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư công đã giúp các chỉ số tăng lên.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu xe buýt theo chủ trương chung của thành phố, đồng thời đầu tư hạ tầng để xe buýt tiện dụng hơn. Đề cập việc điều chỉnh luồng tuyến giao thông, ông cho rằng trên cơ sở những gì đã có, chỉ cần điều chỉnh một chút cũng có thể tạo ra khác biệt.

Theo ông, không khí chung hiện nay là người dân, doanh nghiệp phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào sự thay đổi của thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực đã đạt được.

Thách thức vô cùng lớn nhưng cơ hội đạt được là không nhỏ

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu nhiều đầu việc quan trọng.

Đầu tiên là khả năng đạt được 3 chỉ tiêu lớn mà thành phố đã cam kết với Trung ương: tăng trưởng trên 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công 100% kế hoạch vốn đề ra. Đây là một thách thức vô cùng lớn.

“Vậy chúng ta có đạt được hay không? Thay mặt Thường trực Thành ủy TP.HCM, tôi trả lời với các đồng chí một cách cẩn trọng là thách thức vô cùng lớn nhưng cơ hội đạt được là không nhỏ”, ông nói. Bởi từ trước đến giờ, không chỉ TP.HCM mà các địa phương từng công tác, quý 4 luôn là quý có tốc độ phát triển đột phá.

Nhất là từ ngày 1/10, TP.HCM còn có Luật Phát triển đô thị và hàng loạt văn bản HĐND thông qua; rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi; rất nhiều sở, ngành, địa phương chờ để giải quyết các tồn tại trước đây.

Từ ngày 1/10/2026 khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, giúp thành phố khơi thông nguồn lực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Trung ương giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 2 con số, còn Thành phố cần nhỉnh hơn. Nếu thành phố không đạt thì cả nước sẽ rất khó để đạt vì chiếm 24% GDP cả nước. Thành phố tuột 1% thì 33 tỉnh, thành còn lại mỗi nơi phải gánh 0,25% mới bù được và ngược lại, chúng ta tăng 1% thì gánh vác cho Trung ương 0,25%.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, cần mạnh dạn thay thế nếu nhân sự không hợp lý; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nếu cán bộ ở cơ sở không phát huy được thì phải chuyển môi trường để phát huy năng lực sở trường.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ trật đường ray. Công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch, cần tập trung vào vận hành các cơ chế mới. “Thường trực Thành ủy TP.HCM đang trao đổi để có chỉ thị về vấn đề này. Khi vận hành Luật Phát triển đô thị và các văn bản dưới luật cần kiểm tra, giám sát”, ông cho biết.

Đối với công tác tuyên giáo, dân vận, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói công tác tuyên giáo, dân vận chia ra không phải nhẹ đi mà để hợp lý, mạch lạc hơn trong phối hợp và đầy đặn, tròn trịa hơn về trách nhiệm.

“Điểm cộng lớn nhất là niềm tin người dân đang dành cho chúng ta rất là đẹp, rất là tốt, cần đẩy cái này lên. Công tác tuyên truyền phải thực chất; bớt nói màu mè, bớt hô khẩu hiệu; làm cái gì ra cái nấy, không cần nhiều, từng bước từng bước sẽ có được sự ủng hộ của mọi người”, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý.

Về kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu rà soát những công việc trong kế hoạch, cái gì ra tiền, ra tăng trưởng thì tập trung tìm giải pháp. Nếu đã xác định rõ mục tiêu cần có mốc thời gian, sản phẩm cụ thể và người chịu trách nhiệm.

Song song đó, vai trò các địa phương, xã, phường, đặc khu rất quan trọng. Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định địa phương nào làm tốt cuối năm sẽ được thưởng thêm bằng ngân sách, bằng công trình; làm không tốt sẽ bị phê bình.

Một điều nữa cần khai thác triệt để Luật Phát triển đô thị. Rất nhiều nhà đầu tư, có nhà đầu tư nước ngoài chia sẻ chỉ chờ có Luật này là vào đầu tư. Về thu ngân sách, ông đề nghị rà soát kỹ lại. Quản lý chặt nguồn thu nhưng không tận thu.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng lưu ý việc chuẩn bị nhân sự, nguồn nhân lực lâu dài. TP đã giao các đơn vị triển khai và tìm kiếm nhân sự cho tương lai.