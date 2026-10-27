Bí thư TP.HCM kiểm tra tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát nhóm các dự án hệ thống giao thông vận tải khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhóm dự án này gồm các dự án đường, nút giao thông và công trình công cộng.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại công trường Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn kiểm tra, chiều 27/10/2026. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Sau khi khảo sát thực tế, đoàn công tác việc với chủ đầu tư để nghe báo cáo tiến độ triển khai và các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn.

Qua các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương các sở, ban, ngành của TP.HCM và chủ đầu tư phối hợp triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, trong đó có Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM, chiều 27-10-2026. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Nhấn mạnh đây là các dự án lớn và đặc biệt quan trọng đối với TPHCM, trên cơ sở các cơ chế, chính sách mới của Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, quy trình và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Trong bối cảnh thành phố đang tập trung huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong việc tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố.