Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Còn 133 dự án, hơn 1.524 ha cần giải phóng mặt bằng

Sau khi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kết luận số 159 vào tháng 7/2026 về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tính đến ngày 25/7/2026, toàn tỉnh có 155 dự án, gồm 30 dự án đầu tư công và 125 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng diện tích hơn 3.878 ha; diện tích chưa hoàn thành công tác GPMB là 2.372,1 ha.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đến thời điểm này, 43/155 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, với diện tích khoảng 823 ha, đạt 34,71%. Trong số này, 18 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB với diện tích 166,06 ha.

Ngoài ra, 25 dự án đã hoàn thành phần đất nông nghiệp với diện tích khoảng 657 ha, còn lại khoảng 50,58 ha đất phi nông nghiệp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh kết quả đạt được, còn 4 dự án với diện tích 557,79 ha phải hủy bỏ hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư không còn năng lực thực hiện hoặc không còn phù hợp với quy hoạch. Đáng chú ý, có 133 dự án vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác GPMB, với diện tích còn lại khoảng 1.524 ha, gồm khoảng 1.219 ha đất nông nghiệp và 304,8 ha đất phi nông nghiệp.

Trong số này, 16 dự án với diện tích 417,68 ha cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, giấy phép và tiến độ thực hiện. 117 dự án với diện tích khoảng 1.106,3 ha đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, GPMB; trong đó có 23 dự án đầu tư công và 94 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh đã hoàn thành khoảng 58,23% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng theo yêu cầu. Kết quả đạt được có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương đã bước đầu phân loại từng nhóm dự án để tập trung giải quyết theo tính chất và mức độ vướng mắc.

Tuy nhiên, khối lượng còn lại vẫn lớn và tập trung ở nhiều dự án có tính chất phức tạp. Ở một số địa phương, việc tổ chức thực hiện chưa thực sự chủ động, quyết liệt; kế hoạch và tiến độ chi tiết chưa được xây dựng đầy đủ, việc phân công cán bộ phụ trách chưa cụ thể. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, sợ sai, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, nhiều vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư, nhất là đối với các dự án thực hiện theo phương thức thỏa thuận, ở một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chủ đầu tư còn hạn chế về năng lực tài chính, chưa bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo cụ thể tình hình, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng chí Lê Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Kim Bảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp và làm rõ các nội dung kiến nghị của các xã, chủ đầu tư, qua đó đề xuất hướng tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Không được né tránh, ngại việc khó, không để dự án tồn đọng, kéo dài

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác GPMB.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có chuyển biến tích cực; việc chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được quan tâm hơn. Lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra thực tế tại địa phương, công trình, dự án. Nhờ đó, diện tích được GPMB, nhất là đất nông nghiệp, đã tăng so với trước.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá công tác GPMB vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số mốc tiến độ chưa được thực hiện nghiêm túc; nhiều dự án còn đất nông nghiệp chưa GPMB, trong đó có những dự án không phát sinh vướng mắc lớn nhưng vẫn chậm tiến độ.

Một số địa phương chưa có chuyển biến rõ trong nhận thức và hành động, chưa xác định đầy đủ trách nhiệm trong công tác GPMB; chưa xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án và chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại.

Công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo ở một số nơi còn chưa đầy đủ, chưa phản ánh rõ nguyên nhân, kết quả chuyển biến của từng dự án, diện tích đã tăng, giảm và những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng lưu ý, đối với một số cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm tháo gỡ khó khăn, đến nay chưa có địa phương báo cáo đầy đủ các dự án thuộc diện áp dụng. Điều này cho thấy một số nơi chưa thực sự quan tâm, chưa chủ động rà soát và tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp, các ngành xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn.

Cùng với kiên trì tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Dứt khoát không né tránh, ngại việc khó, không để dự án tồn đọng kéo dài qua nhiều năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ngay sau hội nghị, các xã, phường phải khẩn trương xây dựng tiến độ cụ thể đối với tất cả dự án còn tồn đọng, xác định rõ từng công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Toàn bộ tiến độ phải được cập nhật vào kho dữ liệu chung để theo dõi, giám sát thường xuyên, bảo đảm có thể kiểm soát tiến độ từng dự án theo tuần và kịp thời xử lý những nơi chậm tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm tình trạng trì trệ. Địa phương, đơn vị không có chuyển biến, không thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải được xem xét cụ thể, gắn với đánh giá, phân loại, thi đua và công tác cán bộ theo quy định.

Đồng thời, phải rà soát, phân loại toàn bộ khoảng 155 dự án còn tồn tại theo nguyên nhân, mức độ vướng mắc và khả năng thực hiện. Không máy móc yêu cầu hoàn thành bằng mọi giá đối với những dự án nhà đầu tư không có năng lực, không bố trí nguồn lực hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định; trường hợp cần thiết phải xem xét dừng, thu hồi dự án theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định công tác GPMB phải gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng, khi Nhà nước thực hiện GPMB, nhà đầu tư phải bảo đảm nguồn lực, tiến độ và nghĩa vụ tài chính, không để xảy ra tình trạng người dân đã bàn giao mặt bằng nhưng dự án không triển khai hoặc thiếu nguồn lực thực hiện.

Các sở, ngành tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn thuộc phạm vi trách nhiệm; nội dung đã rõ về pháp lý phải chủ động hướng dẫn địa phương, không đùn đẩy, né tránh. Tăng cường kiểm tra thực tế, cùng địa phương xác định rõ từng vướng mắc và phương án xử lý.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, tháo gỡ. Đối với những thủ tục có thể phân cấp, cần nghiên cứu phân cấp mạnh hơn cho địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, nhưng phải bảo đảm đúng quy định, trình tự.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đã xác định nhiệm vụ thì phải tập trung thực hiện đến khi hoàn thành; không né tránh, đùn đẩy, để tồn đọng kéo dài. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo đồng thuận của người dân và hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, nhà đầu tư.

Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB; đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.