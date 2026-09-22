Bí thư Tỉnh uỷ: Xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, tại buổi làm việc với Tổ công tác 932 để nghe báo cáo một số nội dung về tình hình hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã, vào sáng 22/9.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tổ công tác, đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương từng bước ổn định, phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác 932, báo cáo kết quả rà soát tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã.

Tính đến ngày 1/9/2026, toàn Đảng bộ tỉnh có 70 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, có 1.170 tổ chức cơ sở đảng, 1.155 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, 22 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở và 830 chi bộ khóm, ấp; tổng số 83.643 đảng viên.

Trong đó, 20/70 đảng bộ cơ sở đã thực hiện xong việc sắp xếp với 875 tổ chức đảng trực thuộc; còn lại 50 đảng bộ cơ sở đang thực hiện rà soát, sắp xếp và sẽ hoàn thành trong tháng 9/2026.

Tất cả 64 xã, phường đã hoàn thành bàn giao nhiệm vụ công tác dân vận về Uỷ ban MTTQ cùng cấp, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Trong số 32 xã, phường động lực, trọng điểm của tỉnh, có 10 đơn vị đã thành lập thêm 1 phòng chuyên môn là Phòng Tài chính; 21 đơn vị đề xuất bố trí nhân sự tại chỗ bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND; 11 đơn vị đề xuất nhân sự điều động từ các cơ quan cấp tỉnh về địa phương.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, với chỉ tiêu kết nạp đạt 73,4%. Đã cập nhật dữ liệu hơn 80.000 đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ công tác 932, báo cáo về những hạn chế và đề xuất giải pháp tăng hiệu quả công tác tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ.

Năm 2026, tỉnh Cà Mau được Ban Tổ chức Trung ương giao 36.218 biên chế. Tính đến ngày 15/8, tỉnh có 35.040 biên chế, gồm 6.089 cán bộ, công chức và 28.951 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, qua đánh giá, có 190 trường hợp công chức, viên chức được bố trí chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Khanh nêu ý kiến về phương án bảo đảm nguồn lực tài chính cho cấp xã hoạt động.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Tổ công tác hoàn chỉnh báo cáo, các kiến nghị liên quan để trình Thường trực Tỉnh uỷ có chỉ đạo cho cấp xã hoạt động tốt hơn.

Tổ công tác cần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ bổ sung chỉ đạo về kiện toàn các chức danh khuyết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra; cũng như tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức để tình trạng khuyết chức danh kéo dài, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đưa các tiêu chí đánh giá KPI quý thực hiện sát sao; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý phù hợp, lấy các nội dung trụ cột trong hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá./.