Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Chiều 1/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố quyết định chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quân sự tỉnh được thực hiện sau khi ông Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

Việc kiện toàn Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.