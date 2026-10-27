Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu đưa chính sách vào cuộc sống đúng tiến độ

Ngày 27/10, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của các cơ quan trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 43 và việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đồng thời cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh, kế hoạch khánh thành tuyến đường từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu cũng thảo luận về định hướng giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, phân bổ vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, danh mục dự án thu hồi đất, công tác kiểm tra, giám sát và các dự thảo chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kết luận cuộc họp.

Tăng cường giám sát, hướng hoạt động về cơ sở

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, cấp ủy và tổ chức đảng bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Đối với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đồng chí yêu cầu tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương của cán bộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong thực thi công vụ.

Về các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và lễ khánh thành các công trình tại khu vực ATK Tân Trào, đồng chí yêu cầu chuẩn bị chu đáo, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ; đồng thời chủ động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường tại địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất các nội dung UBND tỉnh trình dự kiến đưa ra kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đúng quy định.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải khẩn trương tiếp thu ý kiến, phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.