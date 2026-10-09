Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Khơi thông nguồn lực, tạo đà cho doanh nghiệp

Ngày 9/10, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang, cùng đoàn công tác đến thăm Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh và Công ty TNHH FOS (Future of Sound Vina).

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận nỗ lực vượt khó, đẩy nhanh đầu tư, duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH FOS (Future of Sound Vina) nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; đề nghị các đơn vị tiếp tục mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ, bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và từng bước nâng cao thu nhập cho công nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cũng yêu cầu các sở, ngành, xã, phường chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm, không né tránh trong xử lý công việc.

Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng của tỉnh, tăng cường liên kết với địa phương và người dân, ứng dụng công nghệ cao, hạn chế tác động đến môi trường.