Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang họp giao ban với 17 xã biên giới

Ngày 26/10, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bạch Đích.

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trực tiếp khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục của dự án. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra thực tế tại dự án trường học

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và chăm lo cho học sinh vùng cao, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, các đơn vị cần bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và mỹ thuật công trình; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh làm việc với các xã biên giới

Sau chương trình kiểm tra, ông Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị giao ban giữa Bí thư Tỉnh ủy với Đảng ủy 17 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý III/2026, làm rõ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026.

Thông qua hội nghị, tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn tại các địa bàn biên giới, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền cơ sở, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.