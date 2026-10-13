Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang gửi thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã gửi thư chúc mừng các tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong thư, đồng chí Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách tạo động lực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Đây là cơ hội để tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần tự lực, tự cường và tiên phong trong phát triển kinh tế. Đồng thời khẳng định tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc các tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh, phát triển thịnh vượng, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.