Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Châu Khê

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư phápcủa Quốc hội; Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Châu Khê kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, quản lý rừng và chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, người cao tuổi.

Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Một trong những kiến nghị được người dân quan tâm là đề nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Lam, khu vực từ bản Lạng Khê sang bản Yên Hòa. Việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Cử tri đề nghị nghiên cứu đưa công trình vào danh mục đầu tư, từng bước bố trí nguồn lực để triển khai.

Cử tri cũng kiến nghị xây dựng kè chống sạt lở bờ sông tại khu vực hạ lưu cầu treo Chôm Lôm, với chiều dài khoảng 2km. Đây là khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đất sản xuất, công trình hạ tầng và khu dân cư.

Cử tri xã Châu Khê trình bày ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri đề nghị quan tâm sửa chữa tuyến đường từ trung tâm xã Châu Khê vào Đồn Biên phòng, nhiều vị trí bị hư hỏng, sạt lở sau các đợt thiên tai. Việc khắc phục tuyến đường không chỉ phục vụ đời sống, sản xuất của người dân mà còn đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh nguồn nước sinh hoạt chịu ảnh hưởng từ hoạt động tích nước của các hồ thủy điện Chi Khê, Khe Thơi và Suối Choăng. Vì thế, cử tri kiến nghị khảo sát mức độ ô nhiễm, nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý nước sinh hoạt, đồng thời xem xét trách nhiệm và mức độ hỗ trợ của các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện.

Cử tri xã Châu Khê trình bày ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri xã Châu Khê cũng kiến nghị nghiên cứu nâng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn thể ở thôn, bản; bố trí đủ biên chế cho xã, nâng mức phụ cấp cho cán bộ; nâng cấp các tuyến đường nội thôn đã xuống cấp; mở rộng, bê tông hoá các tuyến đường nội đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải trình, trả lời kiến nghị của cử tri xung quanh các giải pháp cấp nước sạch cho người dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; khắc phục sạt lở bờ sông Lam...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri xã Châu Khê.

Thông tin với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Khê đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tiếp thu, giải trình, trao đổi kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của tỉnh trong cải cách hành chính; xử lý các dự án kéo dài, tồn đọng; công tác giải phóng mặt bằng.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 100%; đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai...

Cử tri xã Châu Khê tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt các ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, đề nghị các sở, ngành, xã Châu Khê tập trung giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, có lộ trình cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Trao đổi các kiến nghị cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, tỉnh quyết tâm đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua phân bổ nguồn lực hợp lý, đặc biệt quan tâm đến địa bàn miền núi. Tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn.

Cử tri xã Châu Khê tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ với người dân về những khó khăn, hạn chế trong hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ nghiên cứu, cân đối nguồn lực, xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước bố trí vốn, tập trung đầu tư, giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và cán bộ các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Đại biểu Quốc hội trao quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội đã tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê.