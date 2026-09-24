Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Anh Sơn Đông

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư phápcủa Quốc hội; Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Anh Sơn Đông kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, nguồn lực cấp xã, giao thông, đất đai, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri kiến nghị Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền; hoàn thiện cơ chế về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Cử tri cũng kiến nghị có chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; có chính sách bình ổn giá vật tư đầu vào, hỗ trợ một phần chi phí sản xuất, bảo hiểm nông nghiệp và liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo nhằm hạn chế tình trạng được mùa mất giá, bảo đảm thu nhập và duy trì sản xuất của nông dân.

Cử tri xã Anh Sơn Đông trình bày ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, địa phương, cử tri đề nghị có chính sách phù hợp đối với những người phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức hoặc quá tuổi nghỉ hưu, nhất là những trường hợp có nhiều năm công tác, đóng góp tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất ở có nguồn gốc giao, bán không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 nhưng người dân đã sử dụng ổn định trong thời gian dài; hỗ trợ đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa thôn sau sắp xếp; ưu tiên nguồn lực cải tạo cơ sở vật chất trường học, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn.

Cử tri xã Anh Sơn Đông trình bày ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị bố trí 1 trạm y tế chính tại Lạng Sơn và 2 điểm trạm tại Tào Sơn, Vĩnh Sơn, phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Đồng thời, đề nghị hỗ trợ đầu tư thêm 32 cụm thu truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đến các thôn, góp phần bảo đảm thông tin chỉ đạo, điều hành và thông tin thiết yếu đến người dân kịp thời, đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và xã Anh Sơn Đông đã trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về phát triển sản xuất nông nghiệp; khai thác khoáng sản; thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ, chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cấp tuyến đường 534; nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn sau sáp nhập...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri xã Anh Sơn Đông.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tiếp thu, giải trình, trao đổi kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với cử tri về những mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách, triển khai các công trình, dự án lớn...

Để đạt được những mục tiêu tăng trưởng 2 con số của năm 2026, trong những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, cần sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Cử tri xã Anh Sơn Đông tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để đạt mục tiêu đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển sản xuất nông nghiệp; chủ động phòng, chống thiên tai...

Thay mặt các ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, xã Anh Sơn Đông tập trung giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, có lộ trình cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Anh Sơn Đông tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cũng đã trực tiếp trao đổi, giải trình, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Anh Sơn Đông.

Tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và cán bộ các hội, đoàn thể ở cơ sở trên cơ sở cân đối nguồn lực. Tập trung đấu tranh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; tiếp tục tập trung sắp xếp, xử lý tài sản, trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội đã tặng quà Tết Trung thu đến các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Anh Sơn Đông.