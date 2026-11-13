Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự Hội nghị lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Lâm Hiển).

Chiều 13/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên nhóm, đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng dự.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Lâm Hiển).

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về định hướng hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2026 - 2027 của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; tập trung đề xuất các giải pháp phát huy vai trò cầu nối của nhóm, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nghị sĩ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Lâm Hiển).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh: Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam; quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với độ tin cậy chính trị cao. Đặc biệt, kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vừa qua tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trên cơ sở đó, đề nghị các thành viên nhóm phát huy vai trò, thế mạnh và kinh nghiệm công tác, kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Về định hướng hoạt động thời gian tới, các thành viên chủ động triển khai nhiệm vụ theo ba nhóm lĩnh vực đã được phân công, tập trung vào hợp tác chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và nghị viện; kinh tế, tài chính, thương mại và đầu tư; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Trong đó, nhóm thứ ba do đồng chí Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Phó Chủ tịch Thường trực nhóm, có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên khác, đảm nhiệm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội và kết nối địa phương hai nước.

Ban Thường trực nhóm cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện Đề án định hướng hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; các thành viên chủ động tham gia hoạt động nhóm gắn với nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình, tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cơ quan hữu quan tăng cường phối hợp trong tham mưu, điều phối và tổ chức hoạt động, bảo đảm các chương trình hợp tác được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Sau hội nghị, Nhóm Nghị sĩ đã tham gia tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.