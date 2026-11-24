Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển và tăng cường kết nối hạ tầng giữa các khu vực. Tháng 2-2026, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt điều chỉnh

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55% và hình thành ba cực đô thị gồm đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam và đô thị trung tâm phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung của 14 đô thị. Cả 14 đô thị đã hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Sở Xây dựng đã nghe báo cáo các phương án và đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến.

Đồng chí Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng, báo cáo phương án quy hoạch đô thị tại Hội nghị.

Việc lấy ý kiến được triển khai theo tiến độ từng đồ án. Đối với quy hoạch chung cấp xã, đến hết ngày 12-11, có 24 trong số 56 xã đang tổ chức lấy ý kiến. Sở Xây dựng đã làm việc với các địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo tiến độ và trình bày các phương án quy hoạch chung đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam, đô thị mới loại III, đô thị mới Đại Phúc, đô thị mới Quân Chu, cùng phương án quy hoạch phân khu phường Linh Sơn.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch đô thị tại Hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cho ý kiến về định hướng phát triển không gian đô thị, bố trí quỹ đất, kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đề nghị làm rõ tính khả thi của các phương án.

Cho ý kiến về các phương án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đặt từng khu vực đô thị trong tổng thể phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí lưu ý định hướng đến năm 2030 phải gắn với tầm nhìn đến năm 2050. Đối với đô thị mới loại III, cần rà soát định hướng phát triển trong mối liên hệ với các khu vực hướng tới đô thị loại II để tính toán đồng bộ việc sử dụng đất, bố trí hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hạn chế phải điều chỉnh nhiều lần.

Về giao thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát kỹ hướng tuyến, quy mô và các điểm kết nối, nhất là tại khu vực giáp ranh, để bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Các nội dung liên quan đến đường sắt cần có ý kiến của chuyên gia.

Về chống ngập, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn làm rõ căn cứ tính toán thoát nước, xác định hành lang thoát nước, rà soát các điểm nghẽn dòng chảy và những khu vực cần giữ hồ để đề xuất giải pháp phù hợp.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương làm việc trực tiếp với các địa phương để rà soát số liệu, quỹ đất, trong đó có quỹ đất dành cho giáo dục, và thống nhất phương án kết nối hạ tầng. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất định hướng, chuẩn bị kỹ các phương án trước khi tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

Theo chương trình, ngày 25-11, Hội nghị tiếp tục xem xét tiến độ và phương án quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc và 8 đô thị mới, đồng thời nghe báo cáo tiến độ hoàn thiện sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh.