Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khảo sát khu vực dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn khảo sát khu vực dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.

Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hạng mục liên quan được tỉnh Thái Nguyên triển khai nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-2027).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án triển khai Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hạng mục liên quan.

Theo kế hoạch, các nội dung liên quan và các công trình tại Khu di tích ATK phấn đấu hoàn thành trong tháng 5-2027.

Qua khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai các dự án phải bám sát thực tế, trên cơ sở khảo sát kỹ địa hình và đặt trong tổng thể không gian Khu di tích ATK Định Hóa; bảo đảm hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, phương án triển khai; lấy ý kiến nhân dân; bố trí kinh phí và tập trung giải phóng mặt bằng; xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

Khu vực dự kiến xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với các dự án cải tạo, chỉnh trang và sửa chữa nhà đón tiếp tại Khu di tích ATK, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần tính toán phương án khai thác hiệu quả sau đầu tư, gắn bảo tồn với phát huy giá trị di tích và phát triển du lịch.