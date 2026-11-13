Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân xóm Phú Thịnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Phú Thịnh, xã Vô Tranh.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026.

Xóm Phú Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xóm Làng Phan và Đồi Chè, hiện có 455 hộ với 1.855 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60%.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, những năm qua, cán bộ và nhân dân trong xóm luôn đồng lòng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và chung sức phát triển quê hương.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Trong phát triển kinh tế, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện, xóm có 48ha chè, sản lượng chè búp tươi ước đạt 627 tấn/năm; duy trì 5 trang trại chăn nuôi gà, mỗi trang trại từ 4.000-5.000 con, cùng nhiều mô hình trồng rừng, nuôi cá và phát triển các ngành nghề dịch vụ. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Toàn xóm hiện còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Trình diễn múa Tắc Xình - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào dân tộc Sán Chay, xã Vô Tranh.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội được địa phương triển khai thường xuyên. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Phú Thịnh đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Bà con nhân dân xóm Phú Thịnh, xã Vô Tranh tham dự Ngày hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động người dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí cũng mong muốn nhân dân trong xóm tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong đời sống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Vô Tranh ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà khu dân cư xóm Phú Thịnh, xã Vô Tranh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng khu dân cư Phú Thịnh bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn và trao tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chung vui Ngày hội với nhân dân xóm Phú Thịnh.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.