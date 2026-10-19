Dự buổi tiếp xã giao có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt và lãnh đạo các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tiếp xã giao đoàn đại biểu Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới và thu hút đầu tư. Với vị trí chiến lược, có đường biên giới tiếp giáp Lào và Trung Quốc, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương, phát triển dịch vụ logistics, du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế. Tỉnh Điện Biên mong muốn đẩy mạnh kết nối, hợp tác kinh tế với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc quan tâm thúc đẩy sớm công bố chính thức cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú, tiến tới nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa và giao thương giữa 2 tỉnh, 2 quốc gia. Về hạ tầng kết nối, tỉnh Điện Biên đang triển khai tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang; trong kỳ đầu tư trung hạn, tỉnh đã có kế hoạch nâng cấp quốc lộ 4H kết nối với lối mở A Pa Chải - Long Phú.

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị Đại sứ quán quan tâm kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc đến nghiên cứu, đầu tư tại Điện Biên. Tỉnh Điện Biên luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội và triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, chế biến sâu nông sản như cà phê, mắc ca và dược liệu. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trân trọng gửi lời mời Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc với tỉnh, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 bên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Vương Quần chúc mừng tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026; đồng thời thông tin về những kết quả tích cực trong hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua.

Đánh giá Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tiềm năng và lợi thế phát triển, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo, đồng chí Vương Quần cho rằng hợp tác kinh tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam còn nhiều dư địa, cần tiếp tục được thúc đẩy để khai thác hiệu quả hơn. Đối với việc nâng cấp cửa khẩu A Pa Chải – Long Phú, hai bên đều nhận thấy đây là nội dung cần thiết, cấp bách và cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới.

Đồng chí Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng.

Thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, giới thiệu doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đến Điện Biên tìm hiểu cơ hội hợp tác, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông sản và năng lượng. Về du lịch, Đại sứ quán tăng cường phối hợp với tỉnh thúc đẩy các hoạt động liên kết, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển giữa 2 địa phương.